Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Deretan Penyakit yang Timbul saat Cuaca Panas, Waspada Demam dan Diare

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |23:00 WIB
Deretan Penyakit yang Timbul saat Cuaca Panas, Waspada Demam dan Diare
Penyakit yang timbul saat cuaca panas. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CUACA panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tengah menjadi perbincangan publik. Masyarakat mengeluhkan panasnya cuaca yang bisa mencapai 37 derajat di siang hari.

Di tengah fenomena cuaca ekstrem ini, masyarakat harus menjaga kesehatan tubuh mereka. Sebab tak cuma di musim hujan, ada pula berbagai macam penyakit yang mengintai di tengah musim panas ini.

Penasaran, penyakit apa saja yang perlu diwaspadai saat cuaca panas? Berikut informasinya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023)

1. Flu

Pertama ialah flu. Tak cuma di musim penghujan, flu yang disertai pilek juga bisa muncul saat cuaca panas.

Deretan penyakit yang timbul saat cuaca panas

Dilansir Unilab, beberapa virus dan bakteri lain berkembang biak di bawah terik matahari yang ekstrem, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Untuk itu, dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan dan mengenakan masker saat di luar rumah, termasuk di cuaca yang panas.

2. Penyakit Kulit

Selanjutnya ada masalah penyakit kulit. Berada di bawah terik matahari musim panas dapat menyebabkan sengatan matahari yang berbahaya di seluruh tubuh Anda.

Hal itu bisa memicu masalah kulit terbakar hingga infeksi. Untuk itu, pastikan selalu memakai tabir surya dengan SPF yang cukup, juga mengenakan pakaian yang nyaman dan tertutup agar terhindar dari sengatan matahari langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement