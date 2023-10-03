Deretan Penyakit yang Timbul saat Cuaca Panas, Waspada Demam dan Diare

CUACA panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tengah menjadi perbincangan publik. Masyarakat mengeluhkan panasnya cuaca yang bisa mencapai 37 derajat di siang hari.

Di tengah fenomena cuaca ekstrem ini, masyarakat harus menjaga kesehatan tubuh mereka. Sebab tak cuma di musim hujan, ada pula berbagai macam penyakit yang mengintai di tengah musim panas ini.

Penasaran, penyakit apa saja yang perlu diwaspadai saat cuaca panas? Berikut informasinya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023)

1. Flu

Pertama ialah flu. Tak cuma di musim penghujan, flu yang disertai pilek juga bisa muncul saat cuaca panas.

Dilansir Unilab, beberapa virus dan bakteri lain berkembang biak di bawah terik matahari yang ekstrem, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Untuk itu, dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan dan mengenakan masker saat di luar rumah, termasuk di cuaca yang panas.

2. Penyakit Kulit

Selanjutnya ada masalah penyakit kulit. Berada di bawah terik matahari musim panas dapat menyebabkan sengatan matahari yang berbahaya di seluruh tubuh Anda.

Hal itu bisa memicu masalah kulit terbakar hingga infeksi. Untuk itu, pastikan selalu memakai tabir surya dengan SPF yang cukup, juga mengenakan pakaian yang nyaman dan tertutup agar terhindar dari sengatan matahari langsung.