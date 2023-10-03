Cuaca Panas Terik, Kenali 4 Gejala Dehidrasi

, Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:33 WIB

AKHIR-AKHIR ini cuaca panas terik baik di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bahkan Yogyakarta, dan Surabaya. Masyarakat ramai-ramai mengeluhkan cuaca yang sangat panas terik dan suhu panas.

Cuaca panas terik seperti akhir-akhir ini bukan hanya bikin malas beraktivitas di luar ruangan. Namun juga bisa berdampak pada kesehatan. Oleh karena itru kita wajib mewaspadai dehidrasi.

Lalu apa saja gejala dehidrasi?

Dikutip dari Siloam Hospitals, beberapa gejala dehidrasi pada anak-anak dan orang dewasa di antaranya:

1. Merasa haus

2. Mulut dan kulit kering

3. Frekuensi buang air kecil menurun

4. Urin berwarna lebih gelap dan berbau lebih kuat

Gejala dehidrasi pada bayi adalah:

1. Popok tetap kering setelah beberapa jam

2. Mulut dan lidah kering.

3. Tidak keluar air mata atau hanya sedikit saat menangis

4. Wajah terlihat lebih pucat dan tubuhnya lemas

5. Rewel dan mudah menangis

6. Mata tampak cekung