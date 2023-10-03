Cara Mengobati Radang Amandel Tanpa Perlu Operasi, Minum Air Hangat hingga Hindari Makanan Keras

KASUS seorang bocah asal Bekasi yang meninggal dunia usai divonis mati batang otak menyisakan duka yang mendalam. Bocah berinisial BAD itu harus meninggal dunia usai melakukan operasi amandel.

Dilansir Mayo Clinic, Selasa (3/10/2023) amandel adalah dua bantalan jaringan berbentuk oval di bagian belakang tenggorokan. Radang pada amandel sendiri sering kali dialami oleh beberapa orang.

Tanda dan gejala radang amandel antara lain pembengkakan amandel, sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan nyeri tekan pada kelenjar getah bening di sisi leher. Sebagian besar kasus radang amandel disebabkan oleh infeksi virus biasa, namun infeksi bakteri juga dapat menyebabkan radang amandel.

Sementara itu, sering kali radang amandel perlu tindakan pembedahan. Biasanya, hal itu dilakukan hanya jika radang amandel sering terjadi, tidak merespons pengobatan lain, atau menyebabkan komplikasi serius.

Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan radang amandel tanpa operasi bila kasusnya tidak begitu parah. Berikut caranya sebagaimana dirangkum oleh MNC Portal Indonesia.

1. Minum Air Hangat

Cara Pertama ialah meminum air hangat. Tak cuma air putih, minum cairan hangat, termasuk sup, kaldu, dan teh, dapat membantu meredakan sakit tenggorokan.

Teh herbal yang mengandung bahan-bahan seperti madu, pektin, atau gliserin dapat membantu, karena bahan-bahan ini membentuk lapisan pelindung pada selaput lendir di mulut dan tenggorokan, yang dapat meredakan iritasi.

2. Menghindari makanan keras

Bagi penderita radang amandel, makan makanan keras atau tajam bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan.

Makanan keras dapat menggores tenggorokan, sehingga menyebabkan iritasi dan peradangan lebih lanjut. Makanan yang harus dihindari seperti keripik, biskuit, sereal kering hingga roti panggang juga sebaiknya dihindari oleh para penderita radang amandel.

Mereka harus mencoba makan makanan yang lebih lembut yang lebih mudah ditelan atau makan sup, kaldu, atau smoothie dingin sampai gejalanya mereda.