HOME WOMEN HEALTH

Jangan Sembarangan Makan, Penderita Stroke Wajib Batasi Asupan Makanan Ini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |02:00 WIB
Jangan Sembarangan Makan, Penderita Stroke Wajib Batasi Asupan Makanan Ini
Makanan yang wajib dibatasi penderita stroke. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT stroke adalah suatu penyakit yang menyerang pembuluh darah otak. Hal itu terjadi akibat sebagian otak tidak dapat mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen, sehingga seseorang mengalami kematian sel atau jaringan.

Terkait dengan hal ini Dokter Spesialis Saraf, dr Ruth Mariva Sp. S, menjelaskan serangan stroke dapat dicegah atau diminimalkan dengan melakukan kontrol faktor risiko serta menjaga pola hidup sehat.

“Upaya mencegah stroke diantaranya dengan mengelola faktor risiko stroke secara baik dan benar,” kata dr Ruth, dikutip dalam laman Kemenkes, Rabu (4/10/2023).

Cara tersebut dapat dilakukan dengan perbanyak mengonsumsi makanan sehat seperti biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan, diantaranya jeruk, pisang, dan apel. Tidak hanya itu, kurangi mengonsumsi garam dan gula, serta makanan gorengan atau manis yang mengandung lemak tinggi.

Makanan bagi penderita stroke

