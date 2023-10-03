Mengerikan! Ini yang Terjadi jika Seseorang Alami Mati Batang Otak

Ini yang terjadi jika pasien mengalami mati batang otak. (Foto: Freepik.com)

PUBLIK digemparkan dengan kematian bocah berusia tujuh tahun diduga mengalami mal praktik hingga didiagnosis menderita mati batang otak.

Dilansir Cleveland Clinic, Selasa (3/10/2023) batang otak adalah bagian mirip tangkai otak yang menghubungkan otak manusia ke sumsum tulang belakang. Itu terletak di bagian bawah otak Anda dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat.

Batang otak membantu mengatur beberapa fungsi tubuh, termasuk pernapasan dan detak jantung. Batang otak juga mengontrol keseimbangan, koordinasi, dan refleks Anda.

Sementara itu, mati batang otak merupakan kondisi ketika batang otak tidak lagi berfungsi. Dengan kata lain, ini akan memengaruhi syaraf hingga pernapasan seseorang hingga hilang kesadaran.

Kematian batang otak dapat terjadi ketika suplai darah atau oksigen ke otak terhenti. Hal ini dapat disebabkan oleh serangan jantung, stroke, infeksi, tumor hingga cedera di kepala. Dalam kasus bocah BAD ini, diduga dia mengalami mal praktik usai tindakan operasi amandel.

Lantas, apa yang terjadi bila pasien mengalami mati batang otak?

Ketika batang otak berhenti berfungsi secara permanen, tidak ada cara untuk mengembalikannya dan jantung pada akhirnya akan berhenti berdetak, bahkan jika ventilator terus digunakan.