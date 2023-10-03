Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Penyebab Mati Batang Otak, Waspada Stroke hingga Serangan Jantung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:38 WIB
4 Penyebab Mati Batang Otak, Waspada Stroke hingga Serangan Jantung
Penyebab mati batang otak. (Foto: Freepik.com)
KEMATIAN seorang bocah asal Bekasi akibat mati batang otak tengah jadi perbincangan hangat publik. Bocah berusia tujuh tahun itu meninggal dunia usai dinyatakan mati batang otak setelah menjalani operasi amandel.

Batang otak sendiri adalah bagian mirip tangkai otak yang menghubungkan otak manusia ke sumsum tulang belakang. Batang otak membantu mengatur beberapa fungsi tubuh, termasuk pernapasan dan detak jantung.

Batang otak juga mengontrol keseimbangan, koordinasi, dan refleks Anda. Kondisi mati batang otak pun bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut deretan penyebab mati batang otak yang perlu diwaspadai.

1. Serangan Jantung

Serangan jantung

Pertama ialah serangan jantung. Kondisi itu bisa jadi penyebab pasien mengalami mati batang otak. Serangan jantung merupakan kondisi saat aliran darah tersumbat ke jantung.

Dilansir Nidirect Goverment Sevices, kondisi itu bisa membuat otak kehilangan oksigen hingga menyebabkan mati batang otak.

2. Stroke

Kemudian stroke yang juga bisa menyebabkan kondisi mati batang otak. Stroke merupakan kondisi darurat yang terjadi ketika suplai darah ke otak tersumbat atau terganggu.

Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya mati batang otak karena aliran darah yang tersumbat ke bagian otak.

Halaman:
1 2
      
