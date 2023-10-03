Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Menurunkan Prevalensi Perokok

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:43 WIB
Pentingnya Menurunkan Prevalensi Perokok
Menurunkan prevalensi perokok. (Foto: Quit victoria)
MENURUT laporan resmi World of Statistics per 20 Agustus 2023 menyebut Indonesia ternyata menjadi negara dengan jumlah pengisap rokok terbanyak di dunia. Dalam laporan tersebut, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5 persen.

Informasi ini pun dibagikan di media sosial X alias Twitter dan sudah dilihat lebih dari 2,8 juta pengguna Twitter. Sebanyak 1,4 ribu netizen membagikan ulang data viral ini. Padahal hobi mengisap rokok sudah terbukti memberi dampak buruk bagi kesehatan.

 menurunkan prevalensi perokok

Semakin sering seseorang mengisap rokok, semakin besar risiko dia mengalami penyakit kronik di kemudian hari. Apalagi Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa salah satu risiko buruk rokok adalah kanker, jantung, juga stroke.

Salah satu upanya menekan prevalensi perokok dengan dialihkan ke tembakau alternatif. Oleh karena itu soal tembakau alternatif di publik harus diberikan informasi yang benar.

Ketua AKVINDO Paido Siahaan mengatakan, pihaknya mengharapkan partisipasi aktif pemerintah dalam mensosialisasikan soal tembakau alternatif kepada masyarakat. Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi akurat dan komprehensif tentang tembakau alternatif agar menekan prevalensi perokok dewasa, yang selama ini sulit beralih dari kebiasaan buruk merokok.

“Kami meminta pemerintah untuk mendukung kampanye edukasi yang dilakukandan memberikan akses untuk berpartisipasi dalam program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah,” kata Paido.

Telusuri berita women lainnya
