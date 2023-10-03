Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Pasien Cacar Air Boleh Mandi?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:06 WIB
Apakah Pasien Cacar Air Boleh Mandi?
Pasien cacar. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini pasien cacar bertanya-tanya apakah mereka boleh mandi. Sebab penyakit cacar membuat kulit beruntusan dan terasa gatal.

Ketua Unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia DR Dr Anggraini Alam, SpA(K) mengatakan, pasien cacar air boleh mandi tetapi syaratnya tidak mengalami demam.

 cacar

"Saat demam kalau dimandikan tidak nyaman, karena ada periode akan menjadi dingin setelah mandi," kata dia dalam seminar media dengan topik “Cacar Air Pada Anak”.

 BACA JUGA:

Selain itu, pasien dengan kondisi demam dimandikan nantinya dikhawatirkan justru meningkatkan suhunya sehingga sekali lagi dokter tak menyarankan pasien mandi bila demam.

"Begitu dingin dibaca oleh tubuh ini ternyata suhu kurang tinggi, tubuh akan bikin lagi demam lebih tinggi," tutur Anggraini.

Tetapi, apabila pasien tidak demam, maka dia boleh mandi namun dipastikan jangan sampai pecah cacar airnya karena bisa berisiko memunculkan infeksi.

 BACA JUGA:

Kulit sebenarnya berisi kuman dan mandi membantu menghindari bakteri atau kuman-kuman itu menginfeksi cacar air yang pecah dan akhirnya menyebabkan scar atau bopeng. Di sisi lain, mandi bisa membuat nyaman pasien.

"Mandinya, jangan digosok-gosok, karena kalau pecah justru di sanalah tempat kuman masuk, karena kulit kita adalah bentengnya kuman. Kalau kita gosok, rusak kulitnya kuman masuk semua," jelas Anggraini.

Saat mandi, pasien boleh menggunakan sabun, kemudian perhatikan saat mengeringkan tubuh agar tidak menggosok terlalu kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/330/3168315//mandi_wajib-bEgX_large.jpg
Mandi Junub Tak Pakai Sampo, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/611/3167309//luna_maya-xy4s_large.jpg
Kebiasaan Unik Mandi Luna Maya, Ternyata Cuma Dua Bagian Tubuh yang Disabuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/614/3152453//mandi-r21d_large.jpg
Tata Cara Mandi Taubat untuk Wanita, Lengkap dengan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/612/3134465//tips_mandi_di_cuaca_panas_cegah_gatal_dan_tak_buat_kulit_kering-q6oc_large.jpg
Tips Mandi di Cuaca Panas, Cegah Gatal dan Tak Buat Kulit Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/483/3094258//sherina_munaf_mandi_enam_kali_dalam_sebulan_ini_dampaknya-JwMV_large.jpg
Sherina Munaf Mandi Enam Kali dalam Sebulan Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089603//apakah-harus-mandi-wajib-ketika-keluar-cairan-bening-pada-wanita-TJY86ULpDq.jpg
Apakah Harus Mandi Wajib ketika Keluar Cairan Bening pada Wanita?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement