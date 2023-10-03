Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Stres Banyak Makan, Ini Lho Bahayanya!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |12:12 WIB
Stres Banyak Makan, Ini Lho Bahayanya!
Makan banyak. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SETIAP orang pasti memiliki tingkat stres yang berbeda dalam menjalani suatu aktivitas. Tidak heran, jika sebagian masyarakat juga memilih untuk makan sebagai pelarian menghilangkan stresnya.

Meskipun sebetulnya kegiatan tersebut memang dianggap tidak melulu berdampak buruk. Akan tetapi, kebiasaan tersebut menjadi tidak baik apabila kegiatan makan itu tidak bisa terkontrol lagi.

stres

“Kebanyakan malah pelariannya ke junk food yang justru bikin rusak badanmu perlahan,” kata Rizal Do, selaku Perawat sekaligus Healthy Lifestyle Education, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml.

Menurutnya kegiatan itu dapat dilakukan cara lain. Karena beberapa dari masyarakat mungkin kadang terlalu keras sama diri sendiri, lalu terlanjur tahu kalau habit tersebut gak baik, kemudian benar-benar berhenti total.

 BACA JUGA:

Hal itu justru malah makin jadi stres, terus masalah tidak teratasi. Akhirnya, balas dendam pada makan makanan yang lebih merusak.

Rizal Do menyarankan agar melakukan perubahan kebiasaan tersebut secara perlahan. Meskipun perubahan tersebut membutuhkan waktu, dan tidak bisa instan.

Tipsnya dari Rizal Do untuk mengatasi hal tersebut yaitu coba berhenti sejenak, dan tarik napas apabila sudah mulai merasa stres.

Tenangkan diri, dan pikirkan apakah itu memang rasa lapar yang benar lapar atau hanya pengalihan semata karena sedang merasa cemas atau bosan, lalu buat list aktivitas yang disukai tanpa melibatkan makan.

 BACA JUGA:

“Jika jeda mikir tadi jatuh ke kesimpulan bahwa kamu sebenarnya tidak lapar, coba alihkan ke hobi lain, misalnya k-pop an, jalan-jalan, ngobrol dengan teman, atau sesederhana nonton dan tidur,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
