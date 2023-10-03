6 Fakta Menarik Pulau Sebesi, Saksi Bisu Dahsyatnya Letusan Gunung Krakatau

PULAU Sebesi menjadi salah satu wilayah di Lampung yang bisa Anda kunjungi. Pesonanya tidak kalah dengan destinasi alam lainnya, cantik, menarik terlebih bagi yang ingin mencari tempat untuk healing.

Pulau Sebesi memiliki bukit yang biasa disebut Gunung Sebesi dengan ketinggian 844 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan pantai yang asri dengan pemandangan cantik pulau-pulau di sekelilingnya.

Lantas, apa saja yang menarik dari Pulau Sebesi ini? Berikut ulasannya sebagaimana MNC Portal himpun dari berbagai sumber;

1. Lokasi Pulau Sebesi

Secara administratif Pulau Sebesi ini berlokasi di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian secara geografis, pulau satu ini terletak di Selat Sunda atau wilayah selatan perairan Lampung.

Lebih tepatnya Pulau Sebesi berada di sebelah selatan dari Pulau Sebuku, sebelah timur Pulau Serdang dan Pulau Legundi, serta sebelah Timur Laut Gugusan Krakatau.

(Foto: IG/@pesonatravelid)

2. Daya tarik

Daya tarik di Pulau Sebesi ini adalah pemandangan matahari terbit atau sunsetnya. Pemandangan tersebut dapat Anda saksikan, juga nikmati di sepanjang sisi timur pulau, salah satunya dari tepi Dermaga Tejang.

Tak hanya itu saja, pantainya juga cukup bersih, pasir berkerikil, serta di sekitarnya terdapat bebatuan karang. Sehingga menambah keasrian tersendiri di sini.

3. Spot foto instagramable

Bagi penggemar fotografi, jika cuaca cukup cerah di ujung paling selatan Pulau Sebesi menjadi tempat paling pas untuk mengabadikan pemandangan. Termasuk Gunung Krakatau di malam hari.

Untuk mendapatkan gambar yang jauh lebih baik, Anda dapat menyewa jukung milik nelayan. Sekaligus bisa menjelajah pulau-pulau kecil, di antaranya Pulau Sebuku Kecil yang sangat cocok untuk melakukan snorkeling.

(Foto: IG/@agrzki)

4. Penginapan dan kuliner

Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu lebih lama, di Pulau Sebesi ini juga menyediakan cottage yang terletak sekitar 200 meter dari Dermaga Tejang.

Akan tetapi bila ingin merasakan hidup dan tinggal bersama penduduk lokal, pengunjung bisa menginap di rumah warga sekitar yang memang telah biasa menampung pendatang dengan biaya sangat terjangkau.

Kemudian di sekitar pemukiman warga, terdapat cukup banyak warung makan dengan harga yang harganya relatif terjangkau. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan jasa ojek yang siap mengantar pengunjung dan wisatawan menjelajahi rute off-road, serta berpasir mengelilingi berbagai sisi pulau ini.