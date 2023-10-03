Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Fakta Menarik Pulau Sebesi, Saksi Bisu Dahsyatnya Letusan Gunung Krakatau

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:02 WIB
6 Fakta Menarik Pulau Sebesi, Saksi Bisu Dahsyatnya Letusan Gunung Krakatau
Pulau Sebesi, Lampung Selatan (Foto: IG/@subagio_wibisonoraharjo)
A
A
A

PULAU Sebesi menjadi salah satu wilayah di Lampung yang bisa Anda kunjungi. Pesonanya tidak kalah dengan destinasi alam lainnya, cantik, menarik terlebih bagi yang ingin mencari tempat untuk healing.

Pulau Sebesi memiliki bukit yang biasa disebut Gunung Sebesi dengan ketinggian 844 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan pantai yang asri dengan pemandangan cantik pulau-pulau di sekelilingnya.

Lantas, apa saja yang menarik dari Pulau Sebesi ini? Berikut ulasannya sebagaimana MNC Portal himpun dari berbagai sumber;

1. Lokasi Pulau Sebesi

Secara administratif Pulau Sebesi ini berlokasi di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kemudian secara geografis, pulau satu ini terletak di Selat Sunda atau wilayah selatan perairan Lampung.

Lebih tepatnya Pulau Sebesi berada di sebelah selatan dari Pulau Sebuku, sebelah timur Pulau Serdang dan Pulau Legundi, serta sebelah Timur Laut Gugusan Krakatau.

Pulau Sebesi

(Foto: IG/@pesonatravelid)

2. Daya tarik

Daya tarik di Pulau Sebesi ini adalah pemandangan matahari terbit atau sunsetnya. Pemandangan tersebut dapat Anda saksikan, juga nikmati di sepanjang sisi timur pulau, salah satunya dari tepi Dermaga Tejang.

Tak hanya itu saja, pantainya juga cukup bersih, pasir berkerikil, serta di sekitarnya terdapat bebatuan karang. Sehingga menambah keasrian tersendiri di sini.

3. Spot foto instagramable

Bagi penggemar fotografi, jika cuaca cukup cerah di ujung paling selatan Pulau Sebesi menjadi tempat paling pas untuk mengabadikan pemandangan. Termasuk Gunung Krakatau di malam hari.

Untuk mendapatkan gambar yang jauh lebih baik, Anda dapat menyewa jukung milik nelayan. Sekaligus bisa menjelajah pulau-pulau kecil, di antaranya Pulau Sebuku Kecil yang sangat cocok untuk melakukan snorkeling.

Pulau Sebesi

(Foto: IG/@agrzki)

4. Penginapan dan kuliner

Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu lebih lama, di Pulau Sebesi ini juga menyediakan cottage yang terletak sekitar 200 meter dari Dermaga Tejang.

Akan tetapi bila ingin merasakan hidup dan tinggal bersama penduduk lokal, pengunjung bisa menginap di rumah warga sekitar yang memang telah biasa menampung pendatang dengan biaya sangat terjangkau.

Kemudian di sekitar pemukiman warga, terdapat cukup banyak warung makan dengan harga yang harganya relatif terjangkau. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan jasa ojek yang siap mengantar pengunjung dan wisatawan menjelajahi rute off-road, serta berpasir mengelilingi berbagai sisi pulau ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement