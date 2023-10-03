Bidik Turis China, Cappadocia Ingin Pecahkan Rekor Baru di Akhir Tahun

CAPPADOCIA merupakan destinasi wisata terpopuler di Turki yang terkenal dengan balon udara dan cerobong peri. Cappadocia diperkirakan akan mencatat rekor kunjungan wisatawan terbanyak pada akhir tahun nanti, terutama dari turis China yang menggunakan paket tur.

Cappadocia telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1985. Destinasi wisata dengan formasi batuan alami, permukiman bawah tanah, biara bersejarah yang terbuat dari batu, hotel butik, dan tur balon udara ini berhasil menarik wisatawan dari seluruh dunia.

Menurut data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, pada periode Januari hingga September 2022, museum dan situs arkeologi di Cappadocia dikunjungi 2.544.909 pengunjung. Sementara periode yang sama tahun ini sudah mencatat 3.058.827 wisatawan.

BACA JUGA:

Melansir dari Daily Sabah, Selasa (3/10/2023), perwakilan industri pariwisata memperkirakan rekor baru jumlah pengunjung Cappadocia akan terjadi pada akhir tahun, sehingga melampaui rekor tahun sebelumnya yang mencapai 4.192.070 pengunjung.

Balon udara di Cappadocia

Sekretaris Jenderal Federasi Pengusaha Hotel Turki, Yakub Dinler mengatakan bahwa minat wisatawan domestik dan asing ke Cappadocia terus meningkat dari tahun ke tahun.

BACA JUGA:

Dinler yakin banyak bisnis akan mencapai target kunjungan mereka pada akhir tahun ini, karena pariwisata di kawasan ini meningkat setelah pandemi COVID-19 dan kedatangan wisatawan dari Amerika Latin ikut berkontribusi.

“Kami menerima wisatawan dari setiap negara di Cappadocia. Ada pertumbuhan di beberapa pasar meskipun menurun di pasar lainnya. Ada investasi baru di wilayah ini, (sementara) merek domestik dan regional berupaya memperbaiki dan mengembangkan diri berdasarkan kebutuhan wisatawan yang datang,” kata Dinler kepada kantor berita Anadolu.