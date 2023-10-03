Viral! Wanita Lempar Uang Rp148 Juta ke Pria Usai Diturunkan Paksa dari Pesawat

SEORANG wanita dengan penuh emosi melempar uang senilai USD9.500 atau setara Rp148 juta kepada seorang pria setelah keduanya turun dari pesawat. Kejadian tersebut terjadi di landasan pacu bandara di Wina, Austria.

Pesawat EVA Air dalam penerbangan dari Bandara Heathrow, London menuju Bangkok, Thailand terpaksa harus mendarat darurat di Wina, karena pasangan itu bertengkar sengit dalam pesawat. Setelah mendarat, keduanya kemudian diturunkan dari pesawat.

Dalam sebuah video yang viral, terlihat polisi mengawal pasangan tersebut keluar dari pesawat. Namun di landasan pacu, wanita tersebut melemparkan uang tunai ke arah sang prianya.

Uang kertas tersebut berserakan dan jatuh di aspal. Petugas bandara kemudian memungutnya.

Andy Singh (63), seorang penumpang yang sedang melakukan perjalanan ke Thailand selama sebulan menduga pasangan tersebut mabuk.

“Mereka terus berbicara tentang uang, dia berkata ‘dia membawa £5.000 milik saya di tasnya,” katanya seperti dilansir dari News.com.au, Selasa (3/10/2023).

Dalam penerbangan pada 30 September 2023 itu, demi keselamatan, pilot kemudian memutuskan mengalihkan pendaratan pesawatnya sementara di Wina yang memakan waktu 2,5 jam lagi. Saat mendarat, pasangan tersebut dikawal polisi turun dari pesawat.

Rekaman menunjukkan bahwa pria tersebut mengenakan baju olahraga berwarna terang dan membawa bantal leher, menatap tajam ke arah Singh karena merekam kejadian tersebut.

“Polisi membawa wanita itu terlebih dahulu. Dia memutuskan setelah beberapa menit di landasan untuk mengambil tas dari wanita itu, tetapi wanita itu melempar semua uang £5.000”

Keduanya dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan rekaman menunjukkan seorang petugas mencoba mengambil sebagian uang tunai yang berserakan.

“Beberapa uang kertas itu terbang karena tidak ada yang memungutnya, mereka hanya memungut yang terdekat,” ujar Singh.