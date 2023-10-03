Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Alasan Kuda Nil Lebih Berbahaya dari Singa dan Buaya, Serangannya Sangat Mematikan!

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:02 WIB
10 Alasan Kuda Nil Lebih Berbahaya dari Singa dan Buaya, Serangannya Sangat Mematikan!
Kuda nil (Foto: Adobe Stock via CNN)
KUDA nil ternyata lebih berbahaya dari singa dan buaya. Apa alasannya? Meski terlihat kalem dan bukan golongan karnivora atau pemakan daging, tapi kuda nil tetap termasuk hewan paling berbahaya di dunia.

Dalam satu tahun kuda nil dapat membunuh 500 manusia di Afrika. Mereka juga sangat agresif dan tidak takut untuk menyerang manusia dan hewan buas lainnya jika sudah merasa terganggu.

Berikut adalah 10 alasan kuda nil lebih berbahaya daripada singa dan buaya menghimpun berbagai sumber :

 BACA JUGA:

Lebar Mulut yang Bisa Terbuka

Salah satu alasan utama mengapa kuda nil berbahaya adalah karena mulutnya bisa terbuka sangat lebar. Kuda nil dapat membuka mulutnya dengan sudut hingga 150 derajat.

Kuda nil pada menelan mangsa dengan ukuran yang cukup besar. Bahkan mereka mampu menelan satu ekor singa. Sementara singa hanya mampu melukai kuda nil jika berkelompok.

 Ilustrasi

Kuda nil buka mulut

Gigi yang Panjang dan Tajam

Kuda nil memiliki gigi panjang dan tajam yang dapat memotong daging dan tulang dengan mudah. Gigi seri mereka tumbuh sampai 40 cm dan gigi taring mencapai 50 cm. Gigi-gigi tersebut adalah senjata yang mematikan bagi musuh berada di jangkauan mereka.

 BACA JUGA:

Berat yang Luas Biasa

Kuda nil adalah hewan yang sangat besar dan berat. Seekor kuda nil jantan dewasa dapat mencapai berat hingga 1,5 ton - 1,8 ton atau bahkan lebih. Sementara kuda nil beratnya mencapai 1,3 ton - 1,5 ton. Kekuatan fisik luar biasa dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.

Kecepatan Lari yang Mengejutkan

Meskipun terlihat berat dan gemuk, kuda nil sebenarnya cukup cepat berlari di darat. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 30 km/jam.

 Ilustrasi

Kuda nil dan buaya

Bayangkan betapa sulitnya melarikan diri dari kuda nil marah dengan kecepatan seperti itu.

 BACA JUGA:

Membentuk Kawanan yang Kuat

Kuda nil sering hidup dalam kelompok. Ketika ada ancaman terhadap kawanan atau anggotanya, kuda nil akan dengan cepat bersatu dan melindungi diri. Dalam satu kawanan terdiri dari 8 - 30 ekor. Itulah yang menjadikan mereka hewan terkuat.

Sifat yang Sangat Agresif

Kuda nil memiliki reputasi sebagai hewan yang sangat agresif dan mudah naik darah. Mereka sering menyerang kapal atau perahu manusia yang melewati teritorinya. Mereka akan membuka mulut selebar-lebarnya untuk menakuti musuhnya.

