Benarkah Kuda Nil Masih Sepupuan dengan Ikan Paus?

BENARKAH kuda nil masih sepupuan dengan ikan paus? Pernyataan ini terdengar tidak masuk akan melihat kedua hewan ini memiliki bentuk fisik yang sangat jauh berbeda.

Melansir dari American Museum of Natural History, ternyata kuda nil masih sepupuan dengan ikan paus. Nenek moyang mereka hidup sekitar 55 juta tahun yang lalu.

Mereka juga memiliki karakteristik yang hampir serupa yakni seperti kulit halus, tidak berbulu, dan tidak memiliki kelenjar sebun uang berguna untuk melumasi kulit mereka seperti mamalia darat lainnya.

Peneliti menunjukan bahwa nenek moyang terakhir mereka kemungkinan besar adalah mamalia darat. Masih menjadi perdebatan kepan nenek moyang mereka kembali sepenuhnya ke air.

“Hipotesis paling sederhana adalah nenek moyang paus dan kuda nil sudah menjadi makhluk amfibi, namun evolusi tidak selalu merupakan jarak terpendek antara dua titik,” ujar profesor biologi dari University of California, Riverside, Mark Springer.

Ikan paus

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kekerabatan kuda nil bukan ketika mamalia sudah hidup di air. Sebaliknya, kuda nil dan ikan paus berevolusi secara mandiri.

Sementara Royal Ontario Museum menjelaskan bahwa paus awalnya beradaptasi dengan baik terhadap habitat pesisir. Seiring berjalannya waktu paus bertransisi menjadi paus lain seperti saat ini.

Paus evolusi pertama memiliki bendut yang tidak terlihat seperti paus sama sekali. Mereka adalah hewan purba bernama Pakicetus. Mereka beradaptasi berenang dengan baik seperti anjing atau beruang.