Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Benarkah Kuda Nil Masih Sepupuan dengan Ikan Paus?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:00 WIB
Benarkah Kuda Nil Masih Sepupuan dengan Ikan Paus?
Kuda nil (Foto: REUTERS)
A
A
A

BENARKAH kuda nil masih sepupuan dengan ikan paus? Pernyataan ini terdengar tidak masuk akan melihat kedua hewan ini memiliki bentuk fisik yang sangat jauh berbeda.

Melansir dari American Museum of Natural History, ternyata kuda nil masih sepupuan dengan ikan paus. Nenek moyang mereka hidup sekitar 55 juta tahun yang lalu.

Mereka juga memiliki karakteristik yang hampir serupa yakni seperti kulit halus, tidak berbulu, dan tidak memiliki kelenjar sebun uang berguna untuk melumasi kulit mereka seperti mamalia darat lainnya.

BACA JUGA:

Apakah Kuda Nil Bisa Kentut, Berikut Penjelasannya 

Peneliti menunjukan bahwa nenek moyang terakhir mereka kemungkinan besar adalah mamalia darat. Masih menjadi perdebatan kepan nenek moyang mereka kembali sepenuhnya ke air.

“Hipotesis paling sederhana adalah nenek moyang paus dan kuda nil sudah menjadi makhluk amfibi, namun evolusi tidak selalu merupakan jarak terpendek antara dua titik,” ujar profesor biologi dari University of California, Riverside, Mark Springer.

 Ilustrasi

Ikan paus

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kekerabatan kuda nil bukan ketika mamalia sudah hidup di air. Sebaliknya, kuda nil dan ikan paus berevolusi secara mandiri.

 BACA JUGA:

Sementara Royal Ontario Museum menjelaskan bahwa paus awalnya beradaptasi dengan baik terhadap habitat pesisir. Seiring berjalannya waktu paus bertransisi menjadi paus lain seperti saat ini.

Paus evolusi pertama memiliki bendut yang tidak terlihat seperti paus sama sekali. Mereka adalah hewan purba bernama Pakicetus. Mereka beradaptasi berenang dengan baik seperti anjing atau beruang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement