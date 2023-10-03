Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

World Tourism Day Golf Challenge 2023 di Bali, Ajang Promosi Wisata Geopark

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:19 WIB
World Tourism Day Golf Challenge 2023 di Bali, Ajang Promosi Wisata Geopark
Handara Golf Course & Resort di Buleleng, Bali. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WORLD Tourism Day Golf Challenge 2023 digelar di Handara Golf Course & Resort, Buleleng, Bali, pada 6-7 Oktober 2023. Kegiatan ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Pariwisata Sedunia.

Tak sekadar sport tourism, event yang sebelumnya telah sukses digelar di Belitung dan Bintan ini juga berfokus pada pentingnya geopark sebagai tujuan pariwisata yang luar biasa sekaligus memperkenalkan wisata alam dan geopark di Bali.

“Semoga penyelenggaraan World Tourism Day Golf Challenge 2023 berlangsung dengan lancar dan aman," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023.

 BACA JUGA:

World Tourism Day Golf Geopark Challenge 2023 diharapkan dapat menjadi pemantik meningkatnya minat para pecinta sport tourism, serta dapat mendongkrak eksistensi destinasi wisata di Bali sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi negeri.

"Dengan semangat geber, gercep, dan gaspol, mari kita tunjukkan bagaimana penyelenggaraan event dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berwisata #DiIndonesiaAja,” ujar Sandiaga.

 

Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Event Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Privy (perusahaan penyelenggara sertifikat elektronik tersertifikasi dan penyelenggara tanda tangan elektronik) yang telah berkolaborasi dalam menyelenggarakan World Tourism Day Golf Geopark Challenge 2023.

 BACA JUGA:

Ia menjelaskan bahwa event ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam memperkenalkan geopark kepada wisatawan.

“Objek wisata geopark itu memang tidak semudah objek wisata yang lain kalau promosi, maka kita berusaha mencari yang lebih inovatif. Terobosan melalui golf ini dan ini juga sejalan dengan misi kita untuk bergerak kepada quality tourism. Geopark itu pasti ada masyarakat dan UMKM, desa wisata, sehingga dalam kegiatan ini kita libatkan para peserta (untuk) bisa berkunjung ke desa wisata, melalui pre atau post tournya,” kata Vinsensius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement