Berkunjung ke Surabaya, Ini Kuliner Kesukaan Calon Presiden Ganjar Pranowo

CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya sangat menyukai makanan pedas dan gurih. Di tengah kesibukannya dirinya masih sempat berburu makanan enak bahkan, ada makanan sederhana yang selalu bikin dirinya bahagia.

Baru-baru ini Ganjar Pranowo menghadiri acara Jalan Sehat yang diadakan oleh Partai Hanura di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 1 Oktober 2023. Pasca acara tersebut dirinya menyempatkan diri untuk berkuliner di kota pahlawan tersebut.

Salah satu tempat kuliner yang dikunjungi adalah Rumah Makan Sego Sambel Mak Yeye yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Ganjar menuturkan bahwa masakan di Sego Sambel Mak Yeye cocok dengan lidahnya yang menggemari makanan pedas dan gurih.

Sembari menunggu makanan, Ganjar juga meminta para pengamen yang hadir di tempat tersebut untuk memainkannya sebuah lagu. Dirinya pun juga mengajak netizen yang ingin berkuliner untuk mengunjungi Sego Sambel Mak Yeye tulisnya di akun X pribadinya.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Calon Presiden yang Humble dan Datang dari Keluarga Sederhana

“Kalau kamu ke Surabaya, Sego Sambel Mak Yeye ini jangan sampai kelewatan. Jangan sampai. Serius enak banget. Sambalnya nendang abis. Langsung gas saja ke Jalan Jagirwonokromo Wetan no 16,” tulis Ganjar di akun X pada Selasa (03/10/2023).