HOME WOMEN FOOD

Kuliner Legendaris Tidak Berpatok pada Tahun Berdiri, tapi Ada Nilai Histori

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |23:00 WIB
Kuliner Legendaris Tidak Berpatok pada Tahun Berdiri, tapi Ada Nilai Histori
Kuliner legendaris tidak berpatok pada tahun berdiri. (Foto: Freepik)
BANYAK masyarakat yang mengira bahwa kuliner legendaris ditentukan dari tahun berdirinya. Padahal, semua itu belum tentu terbukti.

Menurut Food Historian, Andreas Maryoto, sebuah tempat legendaris harus ada histori di dalamnya yang menceritakan, bagaimana lokasi kuliner itu berdiri.

Dia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada kesepakatan, apakah kuliner yang selama ini diklaim legendaris itu benar-benar memiliki legenda atau cerita di baliknya.

"Nah itu belum ada kesepakatan. Tapi ya sebenarnya enggak masalah. Tapi setidaknya ada catatan yang jelas," katanya saat ditemui di konferensi pers Festival Jajanan Bango (FJB) 2023, di Kembang Goela, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Kuliner legendaris

Halaman:
1 2
      
