Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nora Rara Batik Lebih Tonjolkan Keindahan Tradisional ketimbang Konvensional

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:34 WIB
Nora Rara Batik Lebih Tonjolkan Keindahan Tradisional ketimbang Konvensional
Nora Rara Batik tonjolkan keindahan tradisional. (Foto: Nora Rara Batik)
A
A
A

BATIK tradisional saat ini tidak lagi ketinggalan zaman. Pemakaiannya pun akan semakin menawan dengan padu padan yang tepat.

Pendiri Nona Rara Batik, Pipiet Noorastuti, bercerita kalau batik tradisional bukan hanya sekadar motif dan warna. Namun, proses pembuatannya juga.

Ya, para pengrajin masih menggunakan teknik konvensional untuk membuat batik di atas sehelai kain.

"Kami tetap setia pada proses pembuatan batik tradisional dan otentik. Alasannya jelas, agar nilai budaya dari batik tradisional lestari," kata Pipiet, Selasa (3/10/2023).

Batik

Selain itu, adanya batik tradisional tetap melibatkan para pengrajin yang diharapkan bisa terus sejahtera.

"Supaya pengrajin sejahtera, maka teknik pembuatan batik tradisional kami pertahankan. Kami enggan untuk menggunakan alternatif lain yang sudah sering terlihat di pasaran saat ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174042/batik-CHX0_large.jpg
25 Ucapan Selamat Hari Batik Nasional 2025, Cocok untuk Caption IG dan WA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170642/batik-7BI6_large.jpg
Potret Batik Andalan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ternyata Dipakai Sejak Menjabat Jadi LPS hingga Gantikan Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3071122/batik-qHPC_large.jpg
Ini Kunci Kenapa Batik Diakui Jadi Warisan Budaya Indonesia oleh UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/194/3013733/canggih-intip-desain-batik-buatan-anak-bangsa-pakai-teknologi-ai-mt3phvecF2.jpg
Canggih! Intip Desain Batik Buatan Anak Bangsa Pakai Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/194/3001737/driver-ojol-diajak-jadi-model-busana-batik-panen-pujian-netizen-FoF9EQKCkl.jpg
Driver Ojol Diajak Jadi Model Busana Batik, Panen Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2928066/mengenal-batik-bali-yang-punya-ciri-khas-warna-cerah-UYI7avaDAt.jpg
Mengenal Batik Bali yang Punya Ciri Khas Warna Cerah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement