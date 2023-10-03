Nora Rara Batik Lebih Tonjolkan Keindahan Tradisional ketimbang Konvensional

BATIK tradisional saat ini tidak lagi ketinggalan zaman. Pemakaiannya pun akan semakin menawan dengan padu padan yang tepat.

Pendiri Nona Rara Batik, Pipiet Noorastuti, bercerita kalau batik tradisional bukan hanya sekadar motif dan warna. Namun, proses pembuatannya juga.

Ya, para pengrajin masih menggunakan teknik konvensional untuk membuat batik di atas sehelai kain.

"Kami tetap setia pada proses pembuatan batik tradisional dan otentik. Alasannya jelas, agar nilai budaya dari batik tradisional lestari," kata Pipiet, Selasa (3/10/2023).

Selain itu, adanya batik tradisional tetap melibatkan para pengrajin yang diharapkan bisa terus sejahtera.

"Supaya pengrajin sejahtera, maka teknik pembuatan batik tradisional kami pertahankan. Kami enggan untuk menggunakan alternatif lain yang sudah sering terlihat di pasaran saat ini," ujarnya.