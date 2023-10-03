10 Motif Batik Paling Populer di Indonesia, Mega Mendung hingga Parang

MOTIF Batik Paling Populer di Indonesia , akan diulas dalam artikel ini. Mengingat masih dalam suasana perayaan Hari Batik Nasional, yang jatuh pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia bahkan diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Batik telah menjadi tren fashion yang bukan hanya digandrungi oleh orang tua, kalangan anak muda juga suka mengenakan pakaian motif Batik.

Batik tidak lagi menampilkan kesan yang kaku, karena sudah banyak dibuat dalam berbagai bentuk pakaian dan juga item fashion yang modern dan kekinian lebih luwes. Indonesia menyimpan kekayaan beragam motif Batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, masing-masing motif Batik ini memiliki ciri khasnya masing-masing.

Kemudian apa saja sih motif Batik populer di Indonesia? Berikut adalah sepuluh motif Batik paling populer di Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman perpustakaan Brawijaya, Selasa (3/10/2023)

1. Motif Batik Tujuh Rupa: Motif Batik tujuh rupa adalah motif batik paling populer di Indonesia. Motif ini berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah dan kental dengan nuansa alam. Pada umumnya, batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan, yang mana motif tersebut diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis cina.

2. Motif Batik Sogan: Motif sogan merupakan salah satu jenis motif bernuansa klasik. Awal mula dinamakan motif soogan, karena proses pewarnaan Batik ini menggunakan pewarna alami yang diambil dari batang kayu pohon sogan.

(Motif Batik Paling Populer di Indonesia, Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Batik Sogan klasik juga identik dengan keraton Jawa yaitu Yogyakarta dan Solo, motifnya pun biasanya mengikuti pakem motif-motif klasik keraton. Sogan Solo identik dengan warna cokelat-oranye dan cokelat, sogan Yogya dominan berwarna coklat tua-kehitaman dan putih.

3. Motif Batik Gentongan: Batik tulis Madura memiliki karakter kuat dan dicirikan secara bebas tanpa menggunakan pola dengan warna yang berani, seperti merah, kuning, hijau muda. Dari sekitar seribu motif Batik Madura, yang sangat populer adalah motif gentongan.

Motif gentongan menampilkan bentuk abstrak sederhana, tanaman atau kombinasi keduanya dengan warna terang, yaitu merah, hijau, kuning, atau ungu. Nama gentongan diadaptasi dari gentong, yakni gerabah yang dipakai sebagai wadah untuk mencelup kain Batik pada cairan warna.