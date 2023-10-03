Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Iwet Ramadhan Soroti Kesadaran Memakai Batik: Mereka Pilih Print

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:00 WIB
Iwet Ramadhan Soroti Kesadaran Memakai Batik: Mereka Pilih Print
Ilustrasi batik. (Foto: Instagram @bhatarabatik)
A
A
A

BATIK salah satu Wastra Indonesia dengan ragam motif dan filosofi yang sarat akan makna, di mana terinspirasi dari budaya dan sosial masyarakat setempat.

Tak heran jika batik dijadikan salah satu warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik merupakan sebuah kebanggan, identitas, serta jadi hal yang harus dilestarikan agar memiliki umur hidup yang panjang di negara asalnya.

Iwet Ramadhan, pegiat budaya sekaligus desainer batik mengungkapkan tantangan yang dia hadapi dalam menumbuhkan cinta kasih dan rasa menghargai masyarakat tanah air terhadap kain batik.

“Kendalanya adalah membuat orang-orang sadar bahwa apa yang mereka beli itu merupakan karya seni. Karena, kerap dibilang bahwa produk batik itu selalu mahal,” kata Iwet dalam acara ‘Lestarikan Keindahan Budaya Indonesia, Pigeon Rayakan 10 Tahun Berbatik dengan Luncurkan Botol Motif Batik Terbaru’ di Jakartas Selatan, Senin (2/10/2023).

Iwet Ramadhan

