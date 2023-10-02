Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Panglima TNI dan Kapolri Asyik Melenggang di Catwalk Istana Berbatik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |22:21 WIB
Momen Panglima TNI dan Kapolri Asyik Melenggang di Catwalk Istana Berbatik
Panglima TNI dan Kapolri. (Foto: Youtube)
A
A
A

PANGLIMA TNI Laksamana Yugo Margono dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo turut melenggang di catwalk Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka.

Acara yang turut dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan para jajarannya itu sukses menyita perhatian publik. Salah satunya momen saat Laksamana Yugo dan Listyo beraksi di runway pagelaran busana ini.

Nampak Laksamana Yugo mengenakan batik bernuansa hitam dengan perpaduan emas pada motifnya. Sedangkan Listyo juga tak kalah gagah dengan busana batik bernuansa hitam dan merah marun yang terlihat sederhana namun elegan.

Istana Berbatik

Aksi jalan Laksamana Yugo dan Listyo di Istana Berbatik ini juga mencuri perhatian. Apalagi, ketika keduanya asyik berjoget-joget ringan di catwalk itu.

Halaman:
1 2
      
