Reaksi Chef Arnold Bertemu Miss Indonesia di Istana Berbatik

PAGELARAN Istana Berbatik boleh saja berakhir tapi kemeriahannya masih terasa hingga saat ini. Peragaan busana yang dilakukan di halaman Istana Merdeka itu menuai sorotan publik. Bahkan, beberapa selebriti yang berkesempatan hadir dan melenggang di runway pun membagikan foto-foto kemeriahan acara.

Chef Arnold Poernomo pun tak ingin ketinggalan memamerkan momen saat menghadiri acara Istana Berbatik. Chef Arnold juga ikut berjalan di atas runway bersama Lukman Sardi dan Aming.

BACA JUGA: Intip Filosofi Batik Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik

Dia pun membagikan potret saat bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo melalui Instagram pribadinya.

Chef Arnold memberikan ucapan selamat dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang bertujuan untuk memperingati Hari Batik Nasional ini.

Chef Arnold juga sempat berfoto bersama para Miss Indonesia. Bukan Chef Arnold namanya jika tak berguyon di segala suasana. Ia pun menampilkan pose serupa dengan Miss Indonesia dan berseloroh dengan menjuluki dirinya sendiri sebagai 'misunderstanding'.

"Istana berbatik seru banget. Congrats @angelatanoesoedibjo. Slide terakir Misunderstanding bersama para Miss Indonesia,"tulis Chef Arnold dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Senin (2/10/2023).