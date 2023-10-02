Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Manfaat Ampas Kopi, Bisa Netralkan Bau hingga Jadi Pupuk Tanaman

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |23:00 WIB
Manfaat ampas kopi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOPI merupakan minuman populer yang kerap dikonsumsi masyarakat seluruh dunia. Namun kebanyakan orang ternyata masih belum tahu kalau ampas kopi ternyata bisa dimanfaatkan juga lho!

Menurut laman Healthline, Senin (2/10/2023), ampas kopi memiliki kegunaan praktis untuk di rumah dan taman. Bahkan juga dapat membantu mempercantik rutinitas kecantikan.

Jika Anda tidak membuat banyak kopi di rumah, sebagian besar kedai kopi juga memiliki banyak ampas kopi yang bersedia untuk mereka sumbangkan. Terdapat tujuh kegunaan kreatif ampas kopi bekas, yang dapat Anda manfaatkan. Diantaranya:

1. Pupuk tanaman

Kebanyakan tanah tidak mengandung unsur hara penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Oleh karena itu, sebagian besar kebun perlu dipupuk untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

Ampas Kopi

Ampas kopi bisa menjadi pupuk yang bagus karena mengandung beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Mereka juga dapat membantu menarik cacing dan menurunkan konsentrasi logam berat di dalam tanah.

2. Menetralkan bau

Ampas kopi dapat membantu menyerap dan menghilangkan bau dari lemari es, tas olahraga, atau sepatu bau Anda. Menggunakannya sebagai scrub tangan juga dapat membantu menghilangkan bau bawang merah atau bawang putih.

3. Scrub

Ampas kopi dapat digunakan sebagai pembersih abrasif. Mereka dapat membantu membersihkan dan menghilangkan penumpukan dari wastafel, peralatan masak, pemanggang, dan permukaan lain di sekitar rumah.

4. Mengurangi tampilan selulit

Selulit adalah suatu kondisi yang membuat kulit tampak berlesung pipit dan tidak rata. Ini mempengaruhi 80–90 persen wanita dewasa. Bubuk kopi dapat membantu mengurangi munculnya selulit dengan memecah timbunan lemak dan meningkatkan aliran darah ke area yang terkena.

Halaman:
1 2
      
