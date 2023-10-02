8 Manfaat Hidroponik untuk Manusia dan Lingkungan, Lebih Cepat Panen Salah Satunya

MANFAAT Hidroponik untuk Manusia dan Lingkungan, akan dijelaskan dalam artikel ini, semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama para pecinta tanaman.

Istilah tanaman hidroponik sendiri mungkin sudah cukup familiar terdengar. Teknik menanam hidroponik adalah budidaya tanaman khusus tanpa membutuhkan media tanah, melainkan memanfaatkan air, oksigen dan nutrisi yang cukup.

Hidroponik merupakan teknik menanam yang cocok untuk orang-orang yang tidak memiliki lahan cukup. Meski terdengar mudah, tetapi praktiknya membutuhkan kreativitas dan ketrampilan dalam membuat media tanam hidroponik.

Tanaman hidroponik juga memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga lingkungan loh! Apa saja manfaat hidroponik? Berikut adalah delapan manfaat hidroponik untuk manusia dan lingkungan, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023)

1. Hasil panen lebih berkualitas: Kebun tanaman hidroponik terdapat mikrobiomanya tersendiri, sehingga bisa menanam tanaman di mana saja. Dengan begitu, tanaman hidroponik dapat dipanen saat di puncak kematangan, sehingga hasil panennya lebih berkualitas dan hasil panen dapat dikonsumsi lebih segar.

(Manfaat Hidroponik untuk Manusia dan Lingkungan, Foto: Jcomp/Freepik)

2. Lebih cepat panen: Dengan hidroponik, tanaman bisa 30 persen hingga 50 persen tumbuh lebih cepat, karena hidroponik membuat tanaman lebih mudah untuk menyerap nutrisi yang tersedia. Selain itu, teknik ini juga membantu untuk mengontrol cahaya, hidrasi, panas, hama, dan lain sebagainya yang juga menentukan waktu dan hasil panen.

3. Tidak ada gulma: Gulma merupakan tumbuhan liar yang biasa tumbuh di perkebunan dengan media tanah. Jika menggunakan metode hidroponik, yang media tanamnya hanya bisa ditumbuhi oleh tanaman inti saja. Dengan begitu, tanaman di perkebunan Anda bisa tumbuh optimal tanpa adanya gulma.

(Manfaat Hidroponik untuk Manusia dan Lingkungan, Foto: Freepik)