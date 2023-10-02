Jangan Sampai Salah! Begini Cara Merawat Bayi Baru Lahir

Bagi pasangan baru, memiliki bayi yang baru lahir sangat menyenangkan. Namun, agar tumbuh kembang si kecil sehat, kamu perlu memperhatikan cara merawat bayi baru lahir yang benar.

Tak sedikit pasangan yang baru memiliki anak merasa kebingungan dalam merawat bayi baru lahir. Akibatnya, pertumbuhan si bayi terganggu. Berbagai masalah kesehatan pun datang menghampiri.

Itulah mengapa pengetahuan dan keterampilan merawat bayi, terutama yang baru lahir, sangat diperlukan oleh setiap pasangan.

Cara Merawat Bayi Baru Lahir

1. Ciptakan Ikatan yang Kuat

Pertama harus dibuat adalah ikatan atau bonding antara ibu dan anak. Ikatan batin antara ibu dan anak menjadi salah satu bagian terpenting dari cara merawat bayi baru lahir.

Ikatan antara ibu dan bayi berkontribusi pada pertumbuhan emosional si kecil. Pada akhirnya, hal itu juga yang akan mempengaruhi perkembangan di kecil di bidang lain, termasuk pertumbuhan fisiknya. Jadi, jangan ragu untuk mulai menghadirkan bonding dengan menggendong bayi dan membelainya secara lembut.