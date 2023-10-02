24 Arti Telinga Berdenging Sebelah Kanan, Ada Kabar Baik dan Buruk

ARTI telinga berdenging sebelah kanan sering kali menjadi pertanyaan orang awam. Banyak yang dibuat penasaran karena mengandung banyak arti.

Kondisi telingan berdenging sebenarnya bisa dijelaskan secara medis, di mana merupakan kondisi tekanan darah tinggi, stress atau bahkan ada penyumbatan di telinga.

Namun, ada kalanya telinga berdengin dikaitkan dengan mitos yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebagian mempercaiyai adanya kebaikan, ada pula yang mengatakan sebaliknya di mana kondisi seseorang akan mendapatkan musibah.

Mengutip berbagai sumber, Senin (2/10/2023), berikut arti telinga berdengin sebelah kanan.

1. Pukul 1-2 Dini Hari

Arti telinga berdenging sebelah kanan pada jam ini menandakan kamu akan menemukan pesta besar.

2. Pukul 2-3 Dini Hari

Telinga berdenging sebelah kanan pada jam ini, bisa jadi pertanda kamu harus berhati-hati karena akan ada bahaya yang menghampiri.

3. Pukul 3-4 Pagi Hari

Telinga kanan berdenging di jam ini bisa jadi pertanda akan ada kabar mencengangkan yang datang dari keluarga besar.

4. Pukul 4-5 Pagi Hari

Sementara kuping kanan berdenging artinya kamu akan bertemu sosok yang sudah lama hilang dari kehidupanmu.

5. Pukul 5-6 Pagi Hari

Telinga berdenging sebelah kanan pada jam ini bisa jadi pertanda artinya kamu sedang dijadikan bahan pembicaraan orang.

6. Pukul 6-7 Pagi Hari

Arti telinga berdenging sebelah kanan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai akan hilang.

7. Pukul 7-8 Pagi Hari

Telinga berdenging sebelah kanan pada jam ini artinya kamu akan mendapatkan gunjingan dari orang lain.

8. Pukul 8-9 Pagi Hari

Telinga kanan berdenging di jam ini, pertanda akan datang musibah kecil yang tidak pernah disangka.

9. Pukul 9-10 Pagi Hari

Telinga kanan berdenging di jam ini, kamu akan menghadapi masalah yang membuatmu tertekan secara batin.

10. Pukul 10-11 Siang Hari

Telinga berdenging sebelah kanan di jam ini, kamu akan menghadapi sebuah rintangan di tempat kerja.

11. Pukul 11-12 Siang Hari

Telinga kanan berdenging di waktu tersebut, kamu akan menghadapi masalah yang rumit.

12. Pukul 12-13 Siang Hari

Telinga kanan berdenging pada jam ini, bisa berarti salah satu anggota keluarga akan ditipu oleh seseorang.

13. Pukul 13-14 Siang Hari

Arti telinga kanan berdenging pada jam ini, bisa jadi kamu akan berselisih dengan orang terdekat.

14. Pukul 14-15 Siang Hari

Telinga kanan berdenging di jam ini, bisa jadi salah seorang anggota keluarga akan menjadi pemimpin.

15. Pukul 15-16 Sore Hari

Arti telinga kanan berdenging, jadi pertanda akan ada kabar baik yang tak disangka-sangka.