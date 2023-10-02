Yolla Yuliana hingga Daniel Wenas Ikutan Melenggang di Catwalk Istana Berbatik

SEJUMLAH atlet tanah air turut memeriahkan acara Istana Berbatik yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka. Biasanya selalu tampil dengan jersey bernomor punggung andalan, kini mereka tampil beda dengan busana batik.

Para atlet kebanggaan tanah air ini melenggang di catwalk sepanjang 150 meter sembari membawa perlengkapan olahraga yang biasa digunakan sebagai 'senjata andalan' kala bertanding di lapangan. Tak ketinggalan mereka menyapa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.

Terlihat pebasket Daniel Wenas tampil gagah berjalan sembari memutar-mutarkan bola basket di tangannya, sama seperti yang dilakukan atlet voli Yolla Yuliana. Sementara pasangan kekasih yang merupakan atlet tunggal putra dan putri bulutangkis, Christian Adinata dan Stephanie Widjadja berjalan sembari memamerkan raket di tangannya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan event "Istana Berbatik" menjadi momen untuk mempromosikan dan menampilkan batik sebagai produk asli dan karya kreatif warisan budaya Indonesia ke kancah dunia.

Para atlet pun turut berkontribusi untuk semakin memperkenalkan batik sebagai representasi dari identitas bangsa

“Kami optimistis, gelaran Istana Berbatik ini bukan sekadar seremonial dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Tapi pesannya itu tadi, akan makin menunjukkan Indonesia kaya akan warisan budaya,” kata Angela Tanoesoedibjo.