Tampilan Aura Kasih Pakai Dress Merah di Italia, Jangan Sampe???

POSTINGAN Aura Kasih memang tidak pernah sepi dari perhatian netizen, tidak heran jika foto-fotonya di Instagram kerap dikomentari netizen. Aura Kasih pun rajin mengupdate kegiatannya di media sosial.

Seperti belakangan ketika di menikmati liburan di luar negeri. Dari postingannya di Instagram, Aura Kasih nampak tengah menikmati indahnya kota-kota di Italia. Selama liburan, ibu satu anak itu tentunya tak melewatkan untuk mengabadikan momen.

BACA JUGA: 5 Inspirasi Batik ala Artis Indonesia dari Cinta Laura hingga Prilly Latuconsina

Dia terlihat mengunjungi berbagai destinasi wisata mulai dari jelajah bangunan bersejarah hingga tempat-tempat hits di Italia. Bukan Aura Kasih namanya kalau penampilannya tidak mencuri perhatian, termasuk saat liburan di Italia. Dia tampil stylish dengan berbagai outfit yang digunakan.

Salah satunya adalah saat Aura Kasih tampil cetar memakai dress brokat berwarna merah. Dalam postingannya itu Aura nampak foto framing pose berdiri memakai dress merah dipadukan dengan high heels, shoulder bag, dan kacamata hitam. Rambut panjangnya juga dibiarkan tergerai.

Pada foto selanjutnya, janda 36 tahun ini nampak duduk di dinding bebatuan dengan background bangunan antik yang khas Italia. Dia juga terlihat tersenyum sambil pose melihat ke arah bawah.

Meski cuaca nampak panas, namun Aura tetap pose di bawah sinar matahari. Kulit mulusnya justru makin terlihat stunning. "Yang merah jangan sampe ?????," tulis Aura Kasih dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @aurakasih.