6 Potret Atlet Voli Cantik Mira Todorova, Body Goalsnya Bikin Iri

ATLET cantik Mira Todorova dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal Bulgaria. Atlet kelahiran 12 April 1994 ini memiliki tinggi 190 cm dan berat 70 kg sehingga ia dipercaya sebagai posisi middle blocker.

Atlet berusia 29 tahun itu sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya memenangkan medali emas bersama tim nasional pada FIVB Challenger Cup 2018, European Golden League 2021, 2018. Ia juga meraih individual awards sebagai best spiker pada World Championship European Qualification U20 2013, best spiker pada Swiss League 2017/18 dan best blocker pada Romanian League 2022/23.

Tak hanya berprestasi, Mira juga kerap menarik perhatian saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari Atlet voli asal Bulgaria tersebut? Berikut 6 potret cantik Petya Barakova yang diambil dari Instagram @miraatodorova

Midi dress pink

Kali ini Mira tampil feminim saat berlibur di Barcellona. Ia mengenakan midi dress pink, waist bag pink yang senada serta sneakers putih.

Bikini hitam

Mira tampil dengan bikini hitam dan kaca mata hitamnya. Ia tampak menikmati liburannya di pantai.

Menikmati musim gugur

Selanjutnya, Mira tampil kece saat sedang menikmati musim gugur. Ia berpose cantik sambil memegang daun, mengenakan kaos putih yang dipadukan dengan jaket kulit hitam.