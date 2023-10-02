Kisah Driver Ojol Naik Pesawat Beli Bakpia Pathok, Ternyata Buka Orang Sembarangan

Viral ojek online beli bakpia, ternyata bukan orang sembarangan. (Foto: Twitter)

KISAH driver ojek online (ojol) yang naik pesawat, belum lama ini viral di media sosial. Dia melakukan perjalanan dari Medan ke Yogyakarta karena mendapat orderan makanan khas Yogyakarta, yakni Bakpia Pathok.

Momen tersebut terlihat dari sebuah video yang diunggah di akun X @penyuka_ombak. Dalam unggahan akun tersebut, seorang penumpang pesawat tampak merekam momen saat sang driver duduk di sebelahnya.

Video tersebut juga menampilkan percakapan antara driver ojol yang lengkap memakai seragam jaket hijaunya dengan pramugari di sebelahnya. Beberapa pramugari tersebut tampak menghampiri sang driver ojol yang tengah santai duduk di kursinya.

Kedua pramugari tersebut lantas menanyakan tujuan penerbangan dari sang driver ojol. Bahkan, saking tidak percayanya, mereka kembali memastikannya dengan kembali mengecek boarding pass milik sang driver ojol.

“Mohon maaf ya pak, saya ingin tahu aja pak,” ujar salah satu pramugari.