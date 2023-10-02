Profil Edi Darmawan Salihin, Ayah Mirna Salihin Korban Kopi Sianida

PROFIL Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin korban kopi sianida yang kembali viral. Padahal kasus pembunuhan kopi sianida itu sudah terjadi tujuh tahun lalu yakni pada 2016.

Hal ini seiring Netflix merilis film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam film dokumenter tersebut, beberapa pihak kini kembali menjadi sorotan. Salah satunya profil Edi Darmawan Salihin selaku ayah dari mendiang Mirna Salihin, korban kopi sianida.

Dilansir dari berbagai sumber, profil Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin korban kopi siandia bukanlah sosok sembarangan.

Ia merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan jasa ekspedisi PT Fajar Indah Cakra Cemerlang yang berlokasi di area Jakarta Pusat.

Selain bisnis di bidang ekspedisi, Edi Darmawan Salihin juga memiliki bisnis lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang bergerak di bidang garmen. Kabarnya, perusahaan tersebut sebelumnya sempat dikelola oleh Mirna.

Dalam kehidupan pribadinya, Edi Darmawan pernah menikah dengan Ni Ketut Sianty seorang wanita asal Bali. Dari pernikahan tersebut, Edi Darmawan dikaruniai dua orang putri kembar yang lahir pada 30 Maret 1988 yakni Wayan Mirna Salihin dan Made Sandy Salihin.