6 Kunci Utama Merawat Rambut Panjang, Jangan Sampai Gak Tahu!

SEPERTI rambut yang diwarnai dengan cat rambut, rambut panjang juga membutuhkan perawatan detail dan ekstra agar tetap sehat.

Cara merawat rambut panjang dan sehat tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Maka dari itu, jangan sampai Anda yang mempunyai rambut panjang salah cara perawatan, yang bisa mengakibatkan rambut rusak secara menyeluruh.

Bagaimana cara merawat rambut panjang yang tepat? Dilansir dari Stylecraze, Senin (2/10/2023) berikut enam cara tepat dna paling sederhana untuk merawat rambut panjang.

1. Fokus kepada perawatan kulit kepala: Sebab semuanya dimulai dari kulit kepala, kulit kepala yang sehat bikin rambut yang juga sehat. Merawat kulit kepala Adengan baik membantu darah dan nutrisi mencapai folikel rambut, bikin rambut lebih kuat dan mengurangi kerontokan.

2. Pakai minyak rambut dua kali seminggu: Memijat kepala menggunakan minyak rambut, jadi salah satu perawatan rumahan terbaik untuk rambut panjang. Bukan hanya bikin rileks, tetapi juga dapat meningkatkan ketebalan rambut. Meminyaki akar rambut akan memberikan nutrisi dan membantu rambut bisa tumbuh panjang dan kuat.

3. Jangan terlalu sering sampoan: Tujuan sampo adalah untuk menghilangkan kotoran dan penumpukan produk dari rambut dan kulit kepala. Tetapi menggunakannya setiap hari, terlalu berlebihan malah bisa membuat rambut kering, keriting, rapuh, dan rentan rusak.