8 Obat Herbal Untuk Menurunkan Gula Darah Secara Alami, Boleh Dicoba

PENDERITA diabetes wajib menghindari lonjakan kadar gula darah sebab berbahaya bagi kondisi tubuhnya. Oleh karena itu penderita diabetes harus memilih-milih makanan dan minuman yang tak menimbulkan lonjakan gula darah.

Salah satu cara untuk menurunkan gula darah yakni dengan minum obat herbal. Dilansir dari Healthshots.com, berikut ini ramuan herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Lidah Buaya

Banyak penyakit kronis seperti diabetes, disebabkan oleh peradangan pada tubuh. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan dispepsia dan menurunkan peradangan di tubuh. Anda dapat mengonsumsi suplemen lidah buaya atau jus yang diolah dari daun tanaman ini sehingga lidah buaya dapat membantu penderita pra-diabetes atau diabetes tipe 2 untuk menurunkan gula darah dan A1C, yang dikenal sebagai hemoglobin.

2. Jahe

Diabetes dapat diobati dengan menggunakan tanaman herbal yang memiliki harum yang khas ini. Jahe mampu meningkatkan sensitivitas insulin tubuh dan membantu peningkatan sekresi insulin.

3. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

4. Brokoli

Perlu diketahui kecambah brokoli telah terbukti membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 saat ditambahkan sebagai bubuk atau ekstrak. Selain itu, cara terbaik untuk meningkatkan ketersediaan sulforaphane yakni dengan mengonsumsi brokoli.

5. Fenugreek

Fenugreek atau yang memiliki nama lain kelabat, tanaman herbal ini sudah dikenal sebagai salah satu pengobatan untuk masalah kulit dan pencernaan. Biji fenugreek juga ternyata dapat membantu pengobatan masalah metabolisme dan membantu mengobati diabetes.