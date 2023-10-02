Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Gondok, Penyakit Menular yang Disebabkan oleh Virus

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |02:00 WIB
Mengenal Gondok, Penyakit Menular yang Disebabkan oleh Virus
Mengenal penyakit gondok. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL gondok yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan di kelenjar ludah parotis (parotitis).

Gondok juga disebut penyakit kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar yang abnormal yang berada di bawah jakun (tiroid) yang termasuk dalam kelompok virus yang dikenal sebagai paramyxovirus.

Dilansir dari halaman Cleveland Clinic pada Selasa (3/10/2023). Yuk! Simak ulasan berikut untuk mengenal penyakit gondok.

Gejala

Gejala gondok pertama seringkali ringan. Banyak orang tidak memiliki gejala dan tidak tahu mereka terinfeksi. Gejala juga tidak langsung muncul. Masa inkubasi (waktu antara infeksi dan penyakit) berkisar antara tujuh hingga 25 hari.

Gejala gondok ringan mungkin termasuk:

1. Demam

2. Sakit kepala

3. Nyeri otot

4. Kelelahan

5. Kehilangan nafsu makan

Mengenal penyakit gondok

Gondok jarang memengaruhi organ-organ, termasuk otak, pankreas, testis atau ovarium. Ini biasanya hanya terjadi pada remaja dan orang dewasa, tetapi hubungi penyedia layanan kesehatan anak segera jika mereka mengalami salah satu gejala parah berikut:

1. Demam tinggi

2. Leher kaku

3. Sakit kepala parah

4. Kebingungan

5. Sakit perut

6. Muntah

7. Kejang

Penyebab

Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus gondok dengan:

1. Bersin, batuk atau berbicara.

2. Berbagi benda yang mengandung air liur yang terinfeksi, seperti mainan, cangkir dan peralatan.

3. Bermain olahraga, menari, berciuman atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang melibatkan kontak dekat dengan orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement