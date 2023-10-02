Mengenal Gondok, Penyakit Menular yang Disebabkan oleh Virus

MENGENAL gondok yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan di kelenjar ludah parotis (parotitis).

Gondok juga disebut penyakit kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar yang abnormal yang berada di bawah jakun (tiroid) yang termasuk dalam kelompok virus yang dikenal sebagai paramyxovirus.

Dilansir dari halaman Cleveland Clinic pada Selasa (3/10/2023). Yuk! Simak ulasan berikut untuk mengenal penyakit gondok.

Gejala

Gejala gondok pertama seringkali ringan. Banyak orang tidak memiliki gejala dan tidak tahu mereka terinfeksi. Gejala juga tidak langsung muncul. Masa inkubasi (waktu antara infeksi dan penyakit) berkisar antara tujuh hingga 25 hari.

Gejala gondok ringan mungkin termasuk:

1. Demam

2. Sakit kepala

3. Nyeri otot

4. Kelelahan

5. Kehilangan nafsu makan

Gondok jarang memengaruhi organ-organ, termasuk otak, pankreas, testis atau ovarium. Ini biasanya hanya terjadi pada remaja dan orang dewasa, tetapi hubungi penyedia layanan kesehatan anak segera jika mereka mengalami salah satu gejala parah berikut:

1. Demam tinggi

2. Leher kaku

3. Sakit kepala parah

4. Kebingungan

5. Sakit perut

6. Muntah

7. Kejang

Penyebab

Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus gondok dengan:

1. Bersin, batuk atau berbicara.

2. Berbagi benda yang mengandung air liur yang terinfeksi, seperti mainan, cangkir dan peralatan.

3. Bermain olahraga, menari, berciuman atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang melibatkan kontak dekat dengan orang lain.