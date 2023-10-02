5 Makanan dan Minuman yang Sebabkan Bau Badan Tidak Sedap

BAU badan tidak sedap menjadi salah satu masalah yang kerap dialami seseorang. Ternyata hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Ahli Gizi yang berbasis di Kolkata, India, dr Anupam Dey mengatakan mengonsumsi makanan dan minuman mengandung belerang dapat menyebabkan tubuh memproduksi keringat bau yang tidak sedap ketika di cium.

"Makanan dan minuman yang dikonsumsi itu baik bagi kesehatan, tapi ternyata tidak baik untuk bau badan sepertihalnya bawang putih, bawang bombay, brokoli, kembang kol dan telur dapat menyebabkan bau yang tak sedap," katanya.

Tapi mengkonsumsi makanan tertentu dalam jumlah besar, akan membuat senyawa berbau busuk yang dikandungnya dapat dikeluarkan melalui kelenjar keringat dan memberikan bau yang tidak sedap. Maka dari itu Anda perlu menghindari makanan dan minuman yang memicu bau.

Lantas makanan dan minuman apa saja yang menyebabkan bau badan? Merangkum dari halaman resmi hindustantimes, Selasa (3/9/2023) yukk disimak.

1. Alkohol

Minuman alkohol yang dimetabolisme menjadi asetat atau asam asetat dapat mengeluarkan keringat di dalam tubuh. Jadi ketika keringat asam tersebut dimetabolisme oleh bakteri kulit, keringat tersebut dapat meninggalkan aroma yang khas mengonsumsi alkohol.

2. Sayuran silangan

Kembang kol, brokoli, telur, dan susu dapat menyebabkan bau badan. Hal ini dikarenakan adanya kandungan belerang, senyawa berbau seperti telur busuk. Mengonsumsi sayuran silang dapat meningkatkan ketersediaan belerang pada bakteri kulit, yang membuat mereka lebih banyak memiliki senyawa yang mengandung belerang.