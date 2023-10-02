Cuaca Panas Terik, Ini 5 Minuman Cocok Untuk Atasi Dehidrasi!

KINI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca terik di tanah air masih akan berlangsung sepanjang Oktober. Berbagai wilayah di Indonesia terkena cuaca panas terik saat siang hari.

"Panas terik ini diprediksi berlangsung dalam periode oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan persnya.

Berada di cuaca panas terik bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi sendiri tanda tubuh kekurangan atau kehilangan cairan sehingga memicu rasa lemas ataupun lelah.

"Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda minum. Penyebab umum dehidrasi meliputi keringat berlebih, muntah dan diare," keterangan dalam Healthline.

Tentunya dibutuhkan minuman agar bisa membantu atasi dehidrasi (menghidrasi). Berikut 5 minuman guna mengatasi kondisi dehidrasi,

1. Air putih

Air putih jadi minuman terbaik untuk mengatasi dehidrasi. Apalagi air putih sangat sehat sebab tidak mengandung gula atau zat lain sebagai tambahan. Di tengah cuaca terik, perbanyaklah minum air putih.

2. Air lemon

Lemon diketahui mengandung vitamin C, sering disebut sebagai infus Water. Sangat mudah dibuat, air lemon menjadi minuman pagi yang populer, sebagai minuman penyegar.

Diklaim dapat meningkatkan tingkat energi dan metabolisme. Mengingat sedang suhu panas atau sedang berpuasa, asupan yang mengandung vitamin C sangatlah dibutuhkan. Minuman ini bisa disesuaikan selera mungkin meminumnya dingin atau panas.

3. Jus buah

Saat anda mengalami dehidrasi bisa memilih Jus buah untuk bantu atasi. Minuman sehat ini bisa memberikan tahan haus.

Contohnya, buah semangka dan melon mengandung air lebih banyak, sehingga dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian, juga jus alpukat dan pisang bisa dipilih, karena mengandung kalium yang mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.