8 Kesalahan yang Bikin Berat Badan Susah Turun, Apa Saja?

BANYAK orang yang merasa sulit menurunkan berat badan. Padahal punya berat badan yang ideal dan tubuh yang seksi tentu menjadi harapan banyak orang.

Hidup sehat untuk menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Namun memang harus disiplin dan punya motivasi yang tinggi untuk menurunkan berat badan.

Namun ada pula beberapa kesalahan yang kerap dilakukan dan justru bikin berat badan susah turun, apa saja?

1. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

2. Stres

Sering stres ternyata bikin berat badan susah turun. Sebab stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol dalam tubuh. Akibatnya Anda mudah lapar sehingga makan lebih banyak dan berat badan susah turun.

3. Kurang tidur

Kurang tidur sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Kurang tidur juga menyebabkan berat badan susah turun. Kurang tidur juga membuat orang jadi lapar, dan akhirnya makan tengan malam.

4. Tidak fokus terhadap kalori

Cara termudah untuk melacak asupan makanan ketika ingin menurunkan berat badan adalah dengan melihat informasi kalori dan nutrisi dalam makanan yang Anda beli. Meskipun estimasinya terlihat mudah, tapi sulit untuk melakukannya secara akurat jika Anda tidak memiliki pengetahuan.

Penghitungan kalori merupakan cara yang berguna untuk memantau apa yang Anda makan. Namun hal itu bisa menjadi tidak terkendali ketika seseorang terobsesi dengan alih-alih nutrisi. Intinya jangan memilih makanan hanya karena rendah kalori, pertimbangkan juga, jumlah dan kualitas nutrisi yang dikandungnya.

5. Olahraga tidak teratur

Olahraga yang tidak teratur susah menurunkan berat badan. Oleh karena itu coba perbaiki pola olahraga. Dan lakukan olahraga secara teratur meski ringan.

6. Makan tidak teratur

Banyak orang berpikir melewatkan jadwal makan dapat menurunkan berat badan. Namun justru hal inilah yang membuat berat badan malah susah turun.