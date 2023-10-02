Cuaca Panas Terik Hingga Oktober, Begini 7 Cara Mencegah Dehidrasi

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca terik di tanah air masih akan berlangsung sepanjang Oktober. Pada siang hari berbagai wilayah di Indonesia terkena cuaca panas

"Panas terik ini diprediksi berlangsung dalam periode oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan persnya.

BACA JUGA:

Nah, di tengah cuaca panas, kita harus menjaga tubuh agar tidak dehidrasi. Lalu apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tidak dehidrasi?

Dilansir dari Health US News, berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi:

1. Wanita harus mengonsumsi sekira 2,7 liter, dan pria sekira 3,7 liter, dari total air sehari, menurut National Academy of Medicine.

2. Sekira 80% dari asupan cairan harian berasal dari air minum dan minuman lain, termasuk minuman berkafein. Sebanyak 20% lainnya berasal dari makanan.

3. Minum banyak air bisa berupa air soda tanpa rasa buah atau rasa alami semuanya bisa digunakan.

BACA JUGA:

4. Hindari minuman beralkohol, yang dapat menyebabkan dehidrasi.