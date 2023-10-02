Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cuaca Panas Terik Hingga Oktober, Begini 7 Cara Mencegah Dehidrasi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:31 WIB
Cuaca Panas Terik Hingga Oktober, Begini 7 Cara Mencegah Dehidrasi
Cuaca panas terik. (Foto: Freepik)
A
A
A

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca terik di tanah air masih akan berlangsung sepanjang Oktober. Pada siang hari berbagai wilayah di Indonesia terkena cuaca panas

"Panas terik ini diprediksi berlangsung dalam periode oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan persnya.

 cuaca panas terik

 BACA JUGA:

Nah, di tengah cuaca panas, kita harus menjaga tubuh agar tidak dehidrasi. Lalu apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tidak dehidrasi?

Dilansir dari Health US News, berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi:

1. Wanita harus mengonsumsi sekira 2,7 liter, dan pria sekira 3,7 liter, dari total air sehari, menurut National Academy of Medicine.

2. Sekira 80% dari asupan cairan harian berasal dari air minum dan minuman lain, termasuk minuman berkafein. Sebanyak 20% lainnya berasal dari makanan.

3. Minum banyak air bisa berupa air soda tanpa rasa buah atau rasa alami semuanya bisa digunakan.

 BACA JUGA:

4. Hindari minuman beralkohol, yang dapat menyebabkan dehidrasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/298/3117916//agar_tidak_cepat_haus_saat_puasa_simak_tips_menjaga_hidrasi_dengan_baik-nHYt_large.jpg
Agar Tidak Cepat Haus saat Puasa, Simak Tips Menjaga Hidrasi dengan Baik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement