5 Manfaat Konsumsi Rambutan, Salah Satunya Mampu Turunkan Berat Badan

RAMBUTAN menjadi salah satu buah tropis yang tumbuh secara musiman di Indonesia. Biasanya, rambutan mulai dijajakan di tukang buah mulai sekitar November sampai Februari.

Buah ini memiliki cita rasa manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Di samping rasanya yang lezat, buah rambutan memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh.

Buah rambutan mengandung vitamin C, vitamin A, dan vitamin B9 folat, bersama dengan mineral seperti kalsium, zat besi, kalium, magnesium, seng, dan tembaga.

Kelengkapan vitamin dalam rambutan membuat buah ini sering disebut sebagai senjata rahasia untuk tubuh yang sehat secara keseluruhan. Untuk mengetahui beragam manfaat rambutan untuk tubuh, simak informasi yang telah dirangkum dari Pinkvilla, Senin (2/10/2023), berikut ini:

1. Meningkatkan imunitas tubuh

Kekebalan dibangun oleh sejumlah sel dan jaringan khusus yang berbeda yang melawan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Vitamin C telah terbukti memiliki efek yang hebat dalam meningkatkan fungsi sel kekebalan tubuh tersebut.

Rambutan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, dengan demikian rambutan dapat membantu memfasilitasi peningkatan imunitas tubuh Anda. Ketika imunitas tubuh kuat, maka akan berefek pada sistem kekebalan tubuh.

Diantaranya meningkatkan sintesis kolagen yang mengarah ke penyembuhan luka yang cepat, meningkatkan tingkat antibodi untuk pembunuhan mikroba yang cepat, dan bertindak sebagai antioksidan yang menurunkan kematian sel inang.

2. Membantu memperlancar pencernaan

Rambutan kaya akan kandungan serat makanannya yang tinggi, baik yang larut maupun tidak larut. Serat yang tidak larut tetap tidak tercerna dan menambah berat pada tinja.

Ini juga membantu dalam melembutkan tinja yang mengarah ke jalannya yang mudah. Ada penelitian yang membuktikan bahwa serat makanan sangat membantu pasien dengan sembelit karena memiliki efek pencahar pada saluran pencernaan.

Sementara serat larut bertindak sebagai prebiotik yang menyediakan nutrisi bagi bakteri usus yang bertanggung jawab untuk pencernaan serta memerangi patogenesis dan peradangan di dalam usus Anda.

3. Bantu turunkan berat badan

Kandungan serat makanan yang ada dalam rambutan dicerna dengan sangat lambat, sehingga menawarkan perasaan kenyang untuk waktu yang lama. Rambutan juga mengandung kadar air yang tinggi dan kandungan kalori yang rendah membuat Anda kenyang tanpa menambahkan terlalu banyak kalori ke dalam makanan Anda.

Dengan demikian mengonsumsi rambutan dapat membantu Anda menurunkan berat badan.