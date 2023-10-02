Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Destinasi Wisata Paling Jorok di Dunia, Nomor 1 Keajaiban Dunia yang Dibangun Atas Nama Cinta

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |07:01 WIB
10 Destinasi Wisata Paling Jorok di Dunia, Nomor 1 Keajaiban Dunia yang Dibangun Atas Nama Cinta
Taj Mahal, salah satu destinasi wisata terjorok dan kotor di dunia (Foto: IG/@india_travel_and_photo)
A
A
A

SETIAP destinasi wisata lazimnya memiliki daya tariknya tersendiri. Beberapa di antaranya populer dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

Kendati demikian, bukan berarti tempat tersebut lebih baik, dan faktanya beberapa tempat populer justru dianggap terburuk.

Bahkan tempat wisata yang sangat populer dan termasuk keajaiban dunia termasuk dalam daftar destinasi paling jorok atau terkotor di dunia.

Berikut Okezone rangkumkan 10 destinasi wisata paling jorok di dunia seperti dilansir dari laman The Travel;

1. Taj Mahal, India

Taj Mahal merupakan salah satu destinasi terkenal dan juga diakui sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru. Sayangnya, Taj Mahal menduduki urutan pertama sebagai wisata paling jorok di dunia.

Padahal, Taj Mahal ialah bangunan bersejarah peninggalan Sultan Mughal, Shah Jahan yang dibangun untuk mengenang ratu yang paling dicintainya yakni Mumtaz, yang meninggal dunia saat melahirkan anak mereka yang ke-14.

Sekadar informasi, India memang kerap dicap sebagai salah satu negara paling kotor di dunia. Sejumlah kawasan di India memiliki masalah terkait polusi udara, limbah, maupun sanitasi.

Taj Mahal

Taj Mahal, India (Foto: IG/@momonkaze)

2. Bourbon Street, Amerika Serikat

Bourbon Street terkenal sebagai salah satu tempat wisata yang penuh dengan hiburan. Pada malam hari, Bourbon Street menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin menikmati kehidupan malam, minuman keras, dan musik live.

Aktivitas tersebut kerap membuat tumpukan sampah dan kekacauan di jalanan. Alhasil, Bourbon Street menduduki urutan kedua tempat wisata paling kotor di dunia.

3. Naples, Italia

Urutan ketiga ada Naples, Italia sebagai tempat wisata paling kotor di dunia. Salah satu masalah utama yang sering ditemui adalah tumpukan sampah di jalanan. Bahkan, ada tumpukan sampah di jalanan yang lebih tinggi dari kebanyakan pria, sungguh sangat gokil bukan?

4. Gum Wall, Seattle, Amerika Serikat

Gum Wall di Seattle adalah dinding yang dilapisi dengan permen karet bekas kunyahan. Tempat wisata ini termasuk tempat wisata antimainstream yang berhasil memikat banyak pengunjung, karena lapisan permen karet yang memiliki warna dan pola yang unik.

Gum Wall di AS

Gum Wall, Seattle, AS (Foto: IG/@gumwallseattle)

Namun di sisi lain, tempat ini dianggap menjijikkan dan menjadi salah satu tempat paling jorok di dunia. Hal ini disebabkan tumpukan permen karet yang sudah dikunyah menempel di dinding selama bertahun-tahun.

5. Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro termasuk tempat wisata paling kotor di dunia. Menurut penelitian Associated Press, air di Rio sudah tercemar dan mengandung virus dan bakteri yang berbahaya. Selain itu, sampah juga banyak mengapung di sungai.

Bahkan kolam renang yang digunakan untuk Olimpiade Musim Panas 2016 pun sudah tercemar.

