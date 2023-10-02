Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Deretan Tempat di Dunia dengan Kondisi Cuaca Paling Ekstrem, Berani Datang?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:01 WIB
Inilah Deretan Tempat di Dunia dengan Kondisi Cuaca Paling Ekstrem, Berani Datang?
Gurun Sahara, salah satu tempat di dunia dengan kondisi cuaca ekstrem (Foto: IG/@mihai.vlasceanu)
A
A
A

INDONESIA kini tengah mengalami musim kemarau panjang, dengan suhu yang cukup panas pada siang hari dengan suhu antara 35-38 derajat Celsius.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) cuaca panas ini diprediksi dapat berlangsung hngga periode Oktober ini.

Nah, bicara tentang cuaca ekstrem ada beberapa tempat di dunia yang dikenal dengan kondisi cuaca paling ekstrem. Apa saja? Berikut adalah daftarnya

1. Gurun Sahara

Gurun Sahara adalah gurun panas terbesar di dunia, meliputi sebagian besar Afrika Utara. Hamparan pasir yang sangat luas ini membentang dari Samudera Atlantik di barat hingga Laut Merah di timur dan dari Laut Mediterania di utara hingga kawasan Sahel di selatan.

Suhu di gurun ini bisa mencapai 50° Celsius di siang hari dan turun hingga 5° Celsius di malam hari. Di beberapa daerah diketahui terjadi badai pasir yang dapat disertai angin kencang dan debu. Curah hujan sangat jarang terjadi di sini, namun bila hujan turun, bisa sangat intens.

Gurun Sahara

(Foto: IG/@aleaguilarsaravia)

Banjir bandang dapat terjadi, menjadikan kawasan ini sangat berbahaya. Meskipun demikian, masih ada beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan Gurun Sahara yang keras.

2. Gurun Atacama

Gurun Atacama terletak di Chile dan dikenal sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Ini adalah gurun tertua di dunia dan merupakan salah satu lingkungan dengan cuaca paling ekstrem di planet bumi.

Atacama adalah dataran tinggi besar yang dikelilingi oleh pegunungan dan gunung berapi, yang menciptakan iklim kering dengan sedikit atau tanpa curah hujan.

Gurun Atacama

(Foto: IG/@shiho_zekkei)

Hal ini menjadikannya tempat yang sempurna untuk mengalami beberapa kondisi cuaca paling ekstrem.

Pada siang hari, suhu bisa mencapai hingga 35° Celsius dan pada malam hari bisa turun hingga -5° Celsius. Kombinasi angin kencang, panas terik, dan suhu yang sangat dingin menjadikan tempat ini menarik dan unik untuk dikunjungi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement