Inilah Deretan Tempat di Dunia dengan Kondisi Cuaca Paling Ekstrem, Berani Datang?

Gurun Sahara, salah satu tempat di dunia dengan kondisi cuaca ekstrem (Foto: IG/@mihai.vlasceanu)

INDONESIA kini tengah mengalami musim kemarau panjang, dengan suhu yang cukup panas pada siang hari dengan suhu antara 35-38 derajat Celsius.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) cuaca panas ini diprediksi dapat berlangsung hngga periode Oktober ini.

Nah, bicara tentang cuaca ekstrem ada beberapa tempat di dunia yang dikenal dengan kondisi cuaca paling ekstrem. Apa saja? Berikut adalah daftarnya

1. Gurun Sahara

Gurun Sahara adalah gurun panas terbesar di dunia, meliputi sebagian besar Afrika Utara. Hamparan pasir yang sangat luas ini membentang dari Samudera Atlantik di barat hingga Laut Merah di timur dan dari Laut Mediterania di utara hingga kawasan Sahel di selatan.

Suhu di gurun ini bisa mencapai 50° Celsius di siang hari dan turun hingga 5° Celsius di malam hari. Di beberapa daerah diketahui terjadi badai pasir yang dapat disertai angin kencang dan debu. Curah hujan sangat jarang terjadi di sini, namun bila hujan turun, bisa sangat intens.

(Foto: IG/@aleaguilarsaravia)

Banjir bandang dapat terjadi, menjadikan kawasan ini sangat berbahaya. Meskipun demikian, masih ada beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan Gurun Sahara yang keras.

2. Gurun Atacama

Gurun Atacama terletak di Chile dan dikenal sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Ini adalah gurun tertua di dunia dan merupakan salah satu lingkungan dengan cuaca paling ekstrem di planet bumi.

Atacama adalah dataran tinggi besar yang dikelilingi oleh pegunungan dan gunung berapi, yang menciptakan iklim kering dengan sedikit atau tanpa curah hujan.

(Foto: IG/@shiho_zekkei)

Hal ini menjadikannya tempat yang sempurna untuk mengalami beberapa kondisi cuaca paling ekstrem.

Pada siang hari, suhu bisa mencapai hingga 35° Celsius dan pada malam hari bisa turun hingga -5° Celsius. Kombinasi angin kencang, panas terik, dan suhu yang sangat dingin menjadikan tempat ini menarik dan unik untuk dikunjungi.