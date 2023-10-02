Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Tegaskan Indonesia Ogah Tiru Thailand yang Bebaskan Visa untuk Turis China

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:49 WIB
Sandiaga Tegaskan Indonesia Ogah Tiru Thailand yang Bebaskan Visa untuk Turis China
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ikut-ikutan membuat kebijakan seperti Thailand yang membebaskan visa bagi wisatawan China.

“Untuk repons terhadap kebijakan dari Thailand, kita tidak akan mengikutinya. Kami akan fokus kepada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui pemerintah Thailand telah membebas visa kepada wisatawan China dan Kazakhstan mulai 25 September hingga 24 Februari 2023, untuk menarik kunjungan turis sebanyak-banyaknya dari kedua negara.

China saat ini memasuki masa liburan Golden Week yang membuat warganya ramai bepergian untuk wisata.

 BACA JUGA:

Dengan membuat syarat masuk tanpa visal, otomatis Thailand sekarang menerima banyak kunjungan turis dari China dan Kazakhstan.

Meski demikian, Sandiaga menegaskan bahwa Indonesia masih fokus membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menggaet turis-turis berkualitas dan memperlama masa tinggal sehingga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement