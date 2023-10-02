Sandiaga Tegaskan Indonesia Ogah Tiru Thailand yang Bebaskan Visa untuk Turis China

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ikut-ikutan membuat kebijakan seperti Thailand yang membebaskan visa bagi wisatawan China.

“Untuk repons terhadap kebijakan dari Thailand, kita tidak akan mengikutinya. Kami akan fokus kepada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui pemerintah Thailand telah membebas visa kepada wisatawan China dan Kazakhstan mulai 25 September hingga 24 Februari 2023, untuk menarik kunjungan turis sebanyak-banyaknya dari kedua negara.

China saat ini memasuki masa liburan Golden Week yang membuat warganya ramai bepergian untuk wisata.

BACA JUGA:

Dengan membuat syarat masuk tanpa visal, otomatis Thailand sekarang menerima banyak kunjungan turis dari China dan Kazakhstan.

Meski demikian, Sandiaga menegaskan bahwa Indonesia masih fokus membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menggaet turis-turis berkualitas dan memperlama masa tinggal sehingga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi.