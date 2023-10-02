Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Momen Angela Tanoesoedibjo Tetap Slay Nikmati Istana Berbatik Meski Sibuk Jadi Panitia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:22 WIB
Momen Angela Tanoesoedibjo Tetap Slay Nikmati Istana Berbatik Meski Sibuk Jadi Panitia
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengenakan gaun batik di Istana Berbatik yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 1 Oktober 2023. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang juga Ketua Pelaksana Istana Berbatik bangga event dalam rangka Hari Batik Nasional 2023 berjalan sukses dan sangat meriah.

Istana Berbatik berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam, turut dihadiri Presiden Jokowi, para menteri, duta besar negara-negara sahabat, dan tamu penting lainnya.

Kesuksesan event Istana Berbatik tak lepas dari kerja keras tim panitia yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo.

Sepanjang acara berlangsung, Angela Tanoe terlihat sibuk memantau kegiatan meski tetap tampak elegan dan tenang menikmati pertunjukan.

Angela Tanoe duduk di jejeran kursi para menteri, karena selain sebagai koordinator acara, dia juga sebagai tamu penting.

 Ilustrasi

Hal itu seperti terlihat dari postingan di Instagram resmi @kemenparekraf.ri, Senin (2/10/2023).

Dalam video itu tampak Wamenparekraf Angela tetap slay menikmati acara meski sibuk menjadi panitia.

 BACA JUGA:

Wamenparekraf tampak anggun mengenakan kain batik dari Jawa Timur yang dibeli di pengrajin Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk motifnya adalah Anggrek Gringsing yang menggambarkan kecantikan flora di Indonesia.

 Ilustrasi

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Dalam video itu nampak Angela sibuk dengan earphone yang terbubung dengan panitia lain. Dia pun nampak sering melakukan koordinasi dengan tim yang lain.

“Tanggung jawab jadi ketua panitia walau duduk di depan, HT tetap harus on,” tulis akun Instagram @kemenparekraf.ri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement