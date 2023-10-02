Momen Angela Tanoesoedibjo Tetap Slay Nikmati Istana Berbatik Meski Sibuk Jadi Panitia

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengenakan gaun batik di Istana Berbatik yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 1 Oktober 2023. (Foto: Kemenparekraf)

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang juga Ketua Pelaksana Istana Berbatik bangga event dalam rangka Hari Batik Nasional 2023 berjalan sukses dan sangat meriah.

Istana Berbatik berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam, turut dihadiri Presiden Jokowi, para menteri, duta besar negara-negara sahabat, dan tamu penting lainnya.

Kesuksesan event Istana Berbatik tak lepas dari kerja keras tim panitia yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo.

Sepanjang acara berlangsung, Angela Tanoe terlihat sibuk memantau kegiatan meski tetap tampak elegan dan tenang menikmati pertunjukan.

Angela Tanoe duduk di jejeran kursi para menteri, karena selain sebagai koordinator acara, dia juga sebagai tamu penting.

Hal itu seperti terlihat dari postingan di Instagram resmi @kemenparekraf.ri, Senin (2/10/2023).

Dalam video itu tampak Wamenparekraf Angela tetap slay menikmati acara meski sibuk menjadi panitia.

Wamenparekraf tampak anggun mengenakan kain batik dari Jawa Timur yang dibeli di pengrajin Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk motifnya adalah Anggrek Gringsing yang menggambarkan kecantikan flora di Indonesia.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Dalam video itu nampak Angela sibuk dengan earphone yang terbubung dengan panitia lain. Dia pun nampak sering melakukan koordinasi dengan tim yang lain.

“Tanggung jawab jadi ketua panitia walau duduk di depan, HT tetap harus on,” tulis akun Instagram @kemenparekraf.ri.