Pandemi Berlalu, Sandiaga Prediksi Penonton MotoGP Mandalika 2023 Naik 15 Persen

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 13-15 Oktober 2023 akan meningkat 15 persen, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya tidak terlalu khawatir untuk kekurangan tempat tinggal, tapi memang di prediksi akan meningkat jumlah pengunjung dari MotoGP ini. Prediksinya naik antara 10 sampai 15 persen, karena kita sudah lewat masa pandemi,” katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

Menurutnya antusias wisatawan untuk ke Lombok menonton MotoGP terus meningkat. Akibatnya permintaan hotel juga naik. Untuk mengantisipasi kekurangan penginapan, Sandiaga mendorong penggunaan homestay di desa-desa wisata.