Kenapa Tokek Lebih Besar dari Cicak?

TOKEK dan cicak sangat berkawan dekat dan sama-sama hewan autotomi, bisa memutuskan dan menumbuhkan ekornya. Sering nongol di dinding maupun loteng rumah, kedua hewan melata ini tentu punya sederet perbedaan terutama dari ukuran tubuh tokek lebih bisa dari cicak. Kenapa?

Tokek dan cicak tentu berbeda, meskipun sama-sama masuk dalam jenis kadal. Kadal memang sangat beragam khususnya dalam hal ukuran. Mulai dari sebesar cicak hingga dalam bentuk komodo.

Tokek merupakan sebutan menyebut cicak besar atau jenis kadal dari suku Gekkonidae. Istilah tokek secara sempit biasa merujuk pada jenis-jenis dari genus Gekko, famili Gekkonidae.

Sedangkan tokek dalam pemahaman orang banyak merujuk pada tokek rumah (Gekko gecko), yang mudah dijumpai karena hidup berdampingan bersama manusia.

Persebaran Tokek berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kemudian hingga Korea dan Jepang, lalu ke Nusantara dan Filipina. Termasuk juga hingga Kepulauan Solomon dan Santa Cruz di Kawasan Pasifik.

Gecko kebanyakan karnivora dan hidup di banyak tempat, kecuali di Antartika. Tokek termasuk dalam infraorder Gekkota dan hidup di iklim yang lebih hangat. Ukuran tubuhnya bervariasi, dari 1,6 cm sampai 60 cm.

Gecko memiliki keunikan dalam hal suaranya. Tokek tokay (Gekko gecko) memiliki suara kawin yang keras. Namun beberapa spesies lainnya justru mengeluarkan suara mendesis saat terancam.

Tokek adalah kelompok kadal yang paling kaya spesies. Tokek memiliki sekitar 1.500 spesies berbeda di seluruh dunia. Nama gecko sendiri berasal dari bahasa Indonesia-Melayu ‘gēkoq’, yang meniru suara yang dibuat oleh beberapa spesies tokek.