HOME WOMEN TRAVEL

Konser U2 Tampilkan Layar Visual Tertinggi, Ini 3 Fakta Menarik Sphere Venue!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:05 WIB
Konser U2 Tampilkan Layar Visual Tertinggi, Ini 3 Fakta Menarik Sphere Venue!
Konser U2 di Shpere, Las Vegas, Amerika Serikat. (Foto: Getty Images via The New York Times)
A
A
A

KONSER U2 di Sphere Venue, Las Vegas, Amerika Serikat, pada Jumat 29 September 2023, sangat megah. Selain karena tampilan band rock legendaris asal Irlandia itu yang memukau, venue dan layar visualnya yang sangat tinggi juga jadi pusat perhatian.

Dalam konser residensi "UV Achtung Baby" tersebut, Bono dan kawan-kawan berhasil memukau ribuan penonton yang hadir dengan visual yang menakjubkan dari Sphere, venue berteknologi canggih yang mulai dibuka untuk umum dengan U2 sebagai penampil perdananya.

Berikut beberapa fakta menarik Sphere venue :

Bola canggih terbesar di Las Vegas

Melansir dari situs resminya, Sphere yang berbentuk bola raksasa ini berlokasi di 255 Sands Eve, Las Vegas, Amerika Serikat. Para pengunjung bisa memasuki Sphere dengan berjalan kaki melalui Sands Avenue atau Westchester Drive lalu masuk melalui Plaza Entry di sisi timur gedung.

 Ilustrasi

Konser U2

Tempat tersebut juga bisa diakses dengan jembatan penyeberangan yang terhubung dengan The Venetian Resort.

Tempat hiburan masa depan

Sphere disebut sebagai tempat hiburan masa depan karena mengusung teknologi canggih yang belum dimiliki oleh tempat lain di mana pun. Dengan biaya pembangunan mencapai USD 2,3 miliar, Sphere memiliki tinggi 366 kaki dan lebar 516 kaki.

Saking luas dan tingginya venue ini bahkan Patung Liberty pun bisa masuk dari dasar hingga obornya dengan nyaman.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
