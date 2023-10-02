7 Fakta Unik Biawak, Kadal Besar Mirip Komodo yang Sering Dianggap Hama

BIAWAK sering dianggap sebagai hama dan jadi musuh petani karena kerap memangsa hewan piaran seperti ayam, bebek, bahkan anak kambing. Ya, memang biawak memakan beragam jenis makanan mulai dari serangga, reptil, tikus, marmut, kodok, dan lainnya.

Biawak biasanya tinggal sekitar perairan, meski sering juga terlihat di permukiman bahkan ada yang sampai masuk ke rumah-rumah warga atau selokannya. Hewan ini dikenal sangat jago memanjat dan berenang.

Biawak yang wujudnya mirip komodo tapi dalam ukuran lebih kecil, termasuk dalam genus varanus dan satu-satunya anggota keluarga varanidae yang masih hidup dan memiliki 80 spesies yang berbeda.

Selain memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik, mereka memiliki leher yang panjang, cakar yang kokoh, dan ekor.

Terdapat beberapa spesies biawak yang hidup di darat seperti spesies semi akuatik dan arboreal. Namun, tergantung pada habitatnya, beberapa biawak adalah herbivora.

Berikut 7 fakta biawak seperti dilansir dari Animals Around The Globe dan sumber lainnya.

1. Hewan karnivora

Biawak memakan berbagai jenis daging seperti serangga, krustasea, myriapoda, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia adalah beberapa jenis mangsa yang mereka makan. Beberapa spesies mulai memakan invertebrata saat masih kecil sebelum memakan vertebrata saat dewasa.

Biawak di Pulau Biawak

Mereka dapat hidup sendiri atau berkelompok hingga 20 atau 25 biawak lainnya di habitat dengan sedikit persediaan air. Beberapa biawak hanya makan tumbuhan, dan habitat mereka sangat mempengaruhi pola makan mereka.

Selain itu, spesies ini akan memulai mencari makan pagi hari sebelum mereka berjemur, karena hal itu juga yang mempengaruhi kematangan tubuhnya sendiri.

2. Habitat atau wilayah persebaran

Hewan reptil ini tersebar di wilayah yang panas dan memiliki iklim tropis seperti Afrika, asia, dan Australia. Karena itu, mereka menerapkan metode berburu aktif dan memangsa mamalia lainnya dengan ukuran yang sama dengan biawak.

Biawak merupakan salah satu spesies yang sibuk dan memiliki tingkat metabolisme yang cukup tinggi. Selain itu, mereka dapat ditemukan di hutan lembap, padang rumput, maupun di wilayah yang memiliki perairan lainnya.

Biawak

3. Memiliki septum ventrikel

Jantung biawak memiliki septum ventrikel yang berfungsi dengan baik. Septum atau dinding ini, yang memisahkan sisi paru dan bagian sistemik dari sistem peredaran darah, berbeda dengan jantung kebanyakan reptil, yang memiliki tiga bilik. Hal ini yang membuat biawak memiliki kemampuan aerobik yang cukup besar.

Selain itu, biawak dapat menghasilkan perbedaan tekanan antara sirkuit paru dan sistematik yang serupa dengan mamalia, bahkan mereka memiliki racun yang cukup bervariasi, yang membuat para biawak memiliki banyak wilayah ekologinya.