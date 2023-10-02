8 Jajanan Anak Sekolah yang Viral 2023, Kamu Harus Coba!

DELAPAN jajanan anak sekolah yang viral pada 2023 menarik untuk dicoba. Rasanya yang gurih sering kali membuat ketagihan, bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa.

Meskipun kebanyakan jajanan itu mengandung banyak MSG, gula dan zat pewarna, jajanan selalu jadi primadona bagi anak-anak sekolah. Itulah kenapa variasi jajanan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya waktu.

Jajanan apa saja yang populer di 2023? Berikut adalah delapan jajanan anak sekolah yang viral 2023 dan patut kamu coba, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023).

1. Odeng

Odeng adalah jajanan anak sekolah yang viral 2023, odeng ini merupakan jajanan khas Korea Selatan (Korsel) yang biasa dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Odeng merupakan olahan ikan dengan tepung yang dibentuk pipih dan lebar, dilipat lalu ditusuk dengan tusukan bambu berbentuk spiral, disajikan dengan kuah gurih atau kuah pedas. Harga per porsi odeng ini Rp 5.000-Rp10.000.

2. Telur Gulung

Telur gulung merupaka jajanan anak sekolah yang masih viral pada tahun 2023 ini. Telur gulung ini dibuat dari telur yang dikocok dan dibumbui, digoreng dengan minyak panas yang menggenang, lalu digulung dengan menggunakan tusukan bambu.

Rasa telur gulung ini gurih dan nikmat, apalagi jika ditambahkan saus sambal. Ditambah harganya terjangkau yakni berkisar Rp 1.000-Rp 3.000 untuk satuannya.

3. Cilor

Jajanan anak sekolah yang viral 2023 berikutnya adalah cilor atau aci telor. Makanan ini dibuat dari bulatan aci yang telah dibumbui, dibulatkan lalu direbus. Bulatan aci ini ditusuk dengan tuskan sate lalu dielupkan ke dalam telur kocok dan digoreng hingga luarnya agak renyah.

Biasanya, cilor ini dikonsumsi dengan cocolan saus yang pedas atau taburan bumbu seperti asam manis, keju, atau balado. Harganya sekitar Rp1000-Rp3.000 untuk satuannya.

4. Sempol

Sempol juga salah satu jajanan anak sekolah yang viral 2023 ini. Sempol merupakan adonan daging ayam dan tepung yang teksurnya menyerupai bakso, hanya saja sempol ini dibalut ke tusukan bambu seperti sate lilit lalu direbus. Kemudian, sempol ini dicelupkan ke kocokan telur untuk kemudian digoreng.

Mirip seperti telur gulung dan cilor, cara mengonsumsinya dengan dicelupkan ke sambal. Harga untuk setiap gagang cilor biasanya Rp 1.000-Rp 3.000.