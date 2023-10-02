Pahami Cara Memilih Durian Matang, Nikmati Lezatnya!

Belum sah disebut penggemar durian kalau belum tahu cara memilih durian matang dan enak. Apalagi, durian matang di pohon dan matang karena diperam kerap terlihat sama.

Durian dijuluki The King of Fruit atau raja buah. Bukan tanpa alasan, julukan tersebut disematkan karena aroma khas dan tekstur daging buahnya yang manis.

Meski begitu, untuk mendapatkan buah durian manis tidak bisa sembarangan memilih. Kamu harus tahu apa saja ciri-ciri yang menandakan jika buah tersebut benar-benar telah masak dan memiliki rasa manis.

Cara Memilih Durian Matang

1. Pilih Kulit yang Belum Terbuka

Durian dengan kulit terbuka dagingnya tidak semanis durian yang kulitnya masih tertutup rapat. Sebab, ketika kulit durian sudah terbuka, daging di dalamnya akan terkena angin terus menerus. Hal ini dapat menyebabkan rasa daging durian hambar. Sebaiknya, pertimbangkan untuk membeli durian yang masih tertutup rapat.