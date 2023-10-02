Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Tempe Aman Dikonsumsi Setiap Hari?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:30 WIB
Apakah Tempe Aman Dikonsumsi Setiap Hari?
Makan tempe setiap hari, (Foto: Azerbaijan_stock/Freepik)
TEMPE merupakan olahan kacang kedelai yang sering dan favorit menjadi lauk makan masyarakat Indonesia sehari-hari. Selain murah dan sehat, tempe memang mudah dimasak menjadi berbagai macam hidangan, sehingga tidak terasa membosankan walaupun sering disantap sehari-hari.

Namun, bagaimana jika kita mengonsumsi tempe sehari-hari? Apakah makanan tersebut baik untuk tubuh? Mengutip dari The Healthy, Senin (2/10/2023) ahli gizi dan ahli diet terdaftar di Ojai, California, Sharon Palmer, mengatakan jika tempe aman untuk dikonsumsi setiap hari.

“Benar-benar aman dan sehat untuk makan hingga dua hingga tiga porsi produk kedelai, seperti tempe, setiap hari," kata Sharon.

 BACA JUGA:

Meski relatif aman dimakan setiap hari, namun Sarah mengingatkan orang-orang dengan alergi kedelai harus tetap berhati-hati. Sebab, tempe terkadang bisa mengandung gluten dari biji-bijian tertentu, yang mana tak bisa dikonsumsi untuk orang yang memiliki sensitivitas gluten atau penyakit celiac.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
