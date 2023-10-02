Apakah Tempe Aman Dikonsumsi Setiap Hari?

TEMPE merupakan olahan kacang kedelai yang sering dan favorit menjadi lauk makan masyarakat Indonesia sehari-hari. Selain murah dan sehat, tempe memang mudah dimasak menjadi berbagai macam hidangan, sehingga tidak terasa membosankan walaupun sering disantap sehari-hari.

Namun, bagaimana jika kita mengonsumsi tempe sehari-hari? Apakah makanan tersebut baik untuk tubuh? Mengutip dari The Healthy, Senin (2/10/2023) ahli gizi dan ahli diet terdaftar di Ojai, California, Sharon Palmer, mengatakan jika tempe aman untuk dikonsumsi setiap hari.

“Benar-benar aman dan sehat untuk makan hingga dua hingga tiga porsi produk kedelai, seperti tempe, setiap hari," kata Sharon.

Meski relatif aman dimakan setiap hari, namun Sarah mengingatkan orang-orang dengan alergi kedelai harus tetap berhati-hati. Sebab, tempe terkadang bisa mengandung gluten dari biji-bijian tertentu, yang mana tak bisa dikonsumsi untuk orang yang memiliki sensitivitas gluten atau penyakit celiac.